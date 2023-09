Kylian Mbappé déjà entraîneur ‍? Il refuse avec le sourire

Dans : Kylian Mbappé.

Par Adrien Barbet

Que ce soit au Paris Saint-Germain ou en équipe de France, Kylian Mbappé a pris beaucoup d'épaisseur depuis plusieurs saisons. À tel point que certains estiment qu'il est plus important que l'entraîneur lui-même. Pourtant, ce poste n'intéresse pas du tout le Français.

Si Kylian Mappé est resté à Paris cet été, c'est pour une raison bien particulière mais qui demeure encore inconnue aujourd'hui. Cependant, son début de saison avec le PSG prouve qu'il est prêt à tout rafler. Avec ses 8 buts inscrits en seulement 5 matchs disputés, l'attaquant est sur les mêmes bases que la saison passée, avec l'objectif de faire toujours mieux. À l'occasion de premier match de Ligue des Champions du club de la capitale, Mbappé et ses coéquipiers ont battu 2-0 le Borussia Dortmund. Outre son but sur penalty, le joueur de 24 ans s'est illustré en donnant des consignes... à l'entraîneur des Allemands. Un échange étonnant et amusant entre Edin Terzic et Kylian Mbappé a été capté par un supporter, présent au Parc des Princes.

Une reconversion d'entraîneur pour Mbappé ? Pas tout de suite

Petit échange sympa entre Kylian Mbappé et le coach du Borussia Dortmund pendant le match 😂



🎥 : @asorexclu



pic.twitter.com/lZb8XhpZMq — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) September 21, 2023

À la 14e minute, Marcel Sabitzer se blesse et s'écroule sur la pelouse. Kylian Mbappé, attentif à la blessure de son adversaire, fait alors signe au coach du BVB de faire un changement. Edin Terzic lui demande dans la foulée s'il souhaite prendre sa place sur le banc, ce à quoi Mbappé refuse avec sourire. Felix Nmecha prendra finalement la place de l'ancien joueur du Bayern Munich, sans conséquence puisque c'est le PSG qui s'impose face à Dortmund et qui prend la tête du groupe F. Mbappé entraîneur, pour le moment c'est encore trop tôt pour le dire mais la proposition est actuellement déclinée avec humour par le champion du monde, qui semble toutefois avoir une grande influence au sein du club parisien, sans pour autant prendre le rôle de Luis Enrique.