Kylian Mbappé débarque à l’Euro avec un objectif secret

Dans : Kylian Mbappé.

Par Corentin Facy

A cinq jours de son premier match à l’Euro 2024 contre l’Autriche, l’Equipe de France est arrivée ce mercredi en Allemagne. Une compétition que le capitaine tricolore Kylian Mbappé aborde avec ambition.

Vice-championne du monde en titre, l’Equipe de France fait automatiquement partie des favoris pour l’Euro 2024. Les derniers matchs amicaux ont laissé place à quelques doutes voire à des incertitudes, mais l’équipe de Didier Deschamps a prouvé par le passé qu’elle savait répondre présent dès lors que la compétition démarrait. Parmi les signes d’inquiétude, la forme de Kylian Mbappé rend perplexe les observateurs. Ses dernières semaines au Paris Saint-Germain ont été pénibles, d’autant que Luis Enrique a limité son temps de jeu. Malgré tout, le nouvel attaquant du Real Madrid aborde cet Euro avec énormément d’ambitions comme il l’a fait savoir à Bild.

« Je suis impatient de disputer cet Euro. Surtout qu'en 2021, c'était un sentiment bizarre de disputer une phase finale dans autant de pays. Mon objectif est de marquer cette compétition de mon empreinte. Nous sommes prêts, nous avons faim et nous disposons d'une redoutable équipe. Nous allons aborder ce grand rendez-vous avec beaucoup d'appétit, mais aussi beaucoup d’humilité » a prévu Kylian Mbappé, certain que la France saura répondre présent et qui ne cache pas que derrière l’objectif de remporter l’Euro se trouve un autre rêve, celui de remporter le Ballon d’Or à l’issue de la saison. « Il reste mon objectif. Depuis mon enfance, je veux devenir le meilleur joueur du monde. Je veux continuer à progresser sans jamais perdre le plaisir de jouer » a lancé Kylian Mbappé, qui sait que ses futurs coéquipiers Vinicius Junior et Jude Bellingham, voire Toni Kroos, ont une longueur d’avance sur lui. Mais si la France remporte l’Euro, alors Kylian Mbappé sera lui aussi un sérieux prétendant au Ballon d’Or en 2024 et l’ancien Monégasque le sait pertinemment.