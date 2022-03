Kylian Mbappé cherche le dialogue avec la FFF, pas la bagarre

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

Mardi, Kylian Mbappé a provoqué une polémique en esquivant une opération marketing avec les sponsors de l'Equipe de France. Ses représentants ont tenu à expliquer sa démarche au lendemain de cet incident.

Comme Jean-Jacques Goldman, Kylian Mbappé a décidé de marcher seul en Equipe de France au moins au niveau marketing. Le jeune prodige des Bleus n'a pas pris part à une opération sponsoring réalisée pour plusieurs marques partenaires de l'Equipe de France mardi. Volkswagen, Uber Eats, Orange, Xbox, Coca-Cola ou encore Konami n'ont pas eu la possibilité de voir Kylian Mbappé à leurs côtés, ce dernier esquivant volontairement un passage obligé pour tout international français. Il faut dire que le joueur du PSG n'est pas d'accord avec la convention collective en vigueur en Bleu sur la cession collective du droit à l'image.

Mbappé veut faire bouger les lignes sur la question

Une attitude qui n'a pas plu à la Fédération Française de Football et à Noel Le Graet. Une démarche individuelle du joueur français le plus côté actuellement et qui pourrait amener d'autres éléments de l'Equipe de France à faire de même dans le futur. Si certains parlent d'une attitude égoïste voire d'une rébellion, Mbappé dément cela et défend une position réfléchie et constructive. C'est en tout cas ce qui ressort du communiqué publié à l'AFP par ses représentants.

🇫🇷 Le Graët fera tout pour éviter le bras de fer avec Mbappé mais va lui rappeler ses devoirs d'international. https://t.co/iLVdQYMmin — RMC Sport (@RMCsport) March 23, 2022

« Cette convention n'a jamais été renégociée depuis et est réputée valable pour chaque joueur jusqu'à la fin de sa carrière en équipe de France. Des échanges avec la FFF ont été réalisés à plusieurs reprises, depuis plus de trois ans sur ce sujet. Les conditions de cette convention ne permettent plus de développer l'image du football dans le respect des valeurs que peut porter l'institution, mais aussi de celles propres à chaque joueur de l'équipe. Ce n'est en rien une rébellion, elle n'avait d'autre objectif que de réaffirmer ses attentes et faire bouger les lignes. Cet épisode ne remet en rien en cause l'implication de Kylian Mbappé, son attachement à l'équipe de France, et doit servir au dialogue nécessaire autour de ces sujets », ont-ils indiqué. Un épisode qui rappelle l'importance de Kylian Mbappé en tant que marque, en plus de son statut de footballeur de premier plan.