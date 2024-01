Kylian Mbappé à Liverpool, sale surprise pour Madrid et le PSG ‍?

Dans : Kylian Mbappé.

Par Corentin Facy

Le dossier Kylian Mbappé continue de faire énormément parler après l’annonce d’un accord entre l’attaquant du PSG et le Real Madrid.

Après la victoire du Paris Saint-Germain lors du Trophée des Champions contre Toulouse, Kylian Mbappé avait affirmé devant les médias en zone mixte qu’il n’avait pas encore pris de décision quant à son avenir. Quatre jours plus tard, Foot Mercato dévoile que le capitaine de l’Equipe de France s’est mis d’accord avec le Real Madrid dans l’optique de la saison prochaine. Kylian Mbappé aurait accepté un contrat moins onéreux que celui proposé par le Real en 2022 pour rejoindre la capitale espagnole à partir de l’été 2024.

PSG : Nasser Al-Khelaïfi incite Mbappé à faire le bon choix https://t.co/1UkEYdckxJ — Foot01.com (@Foot01_com) January 9, 2024

Mais l’information a rapidement été démentie par le PSG, qui affirme ne pas être au courant de la décision de sa star puis par l’entourage de « KM7 ». L’imbroglio continue et le feuilleton reste indécis. Une chose est en tout cas certaine, le Real Madrid tente le coup Mbappé pour la dernière fois. Après avoir essuyé de multiples refus, Florentino Pérez a pris la décision de ravaler une ultime fois sa fierté et a fait de Kylian Mbappé sa « priorité » pour cet été.

Le Real Madrid offre une dernière chance à Kylian Mbappé

En revanche, L’Equipe affirme dans son édition du jour qu’en interne au Real Madrid, on affirme que pour Mbappé, il s’agit cet été « de sa dernière occasion de rejoindre le club de ses rêves ». S’il refuse l’offre madrilène en 2024, Kylian Mbappé pourra définitivement dire adieu au vice-champion d’Espagne en titre. L’Equipe indique que pour l’heure, tout est encore possible, y compris une prolongation au PSG… ou un départ vers l’Angleterre. Car il ne faut pas enterrer Liverpool, qui reste à l’affût même si depuis deux ans, les Reds sont discrets. Toujours est-il que Jürgen Klopp et l’état-major du club de la Mersey n’a « jamais rompu le contact » avec l’entourage de Kylian Mbappé. Preuve que pour le Real Madrid, le PSG n’est pas le seul concurrent dans ce dossier bouillant et toujours indécis.