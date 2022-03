Kylian Mbappé à Liverpool, Sadio Mané en rêverait !

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

L'avenir de Kylian Mbappé semble s'écrire à Madrid. Le jeune français ne prolongera sans doute pas au PSG et rêve d'aller au Real la saison prochaine. Un dessein que Liverpool compte bien faire échouer, Sadio Mané y est favorable.

Mercredi soir, la défaite du PSG face au Real Madrid à Bernabeu a permis de mettre en lumière l'importance de Kylian Mbappé dans l'équipe parisienne. Le jeune prodige français est au-dessus de tout le monde à Paris et même ailleurs. Avec ses performances récentes, certains estiment qu'il est le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle. C'est donc logique qu'un tel joueur, bientôt libre, puisse attirer plus de prétendants que le seul Real Madrid. Liverpool est certes une équipe très performante sur le plan offensif mais elle ne se priverait pas d'un tel renfort.

Mbappé à Liverpool ? Mané l'accueille à bras ouverts !

Jürgen Klopp a d'ailleurs déjà approché l'entourage du jeune homme en janvier, entrant en contact avec Wilfrid Mbappé pour un possible transfert de son fils aux Reds. Le profil et les qualités de Mbappé plaisent au technicien allemand, lequel n'a pas encore la certitude que Mohamed Salah prolonge avec Liverpool. Kylian Mbappé séduit aussi les joueurs des Reds et notamment le Sénégalais Sadio Mané.

🔴Sadio Mané à la Une de France Football 😍🇸🇳 pic.twitter.com/mZ6cB35IIe — 𝙇𝙚𝙞𝙡𝙖🤎 (@Leila_1B) March 12, 2022

Il l'a indiqué lors d'une interview parue ce samedi dans le magazine France Football. « Si ça me plairait de jouer avec Mbappé ? Bien sûr ! Ce serait une association exceptionnelle. Il n’a qu’à venir à Liverpool. Je suis sûr qu’il s’y plairait », a t-il confié. Un appel du pied loin d'être anodin mais qui risque de ne pas suffire au vu de l'amour porté par Kylian Mbappé pour le Real Madrid. Et, depuis mercredi et l'accueil du Santiago-Bernabeu à son égard, difficile de l'imaginer changer d'avis si facilement.