Kylian Mbappé à Liverpool, l’Arabie Saoudite est dans le coup ‍!

L'avenir de Kylian Mbappé est encore très incertain, alors qu'il sera libre de choisir son futur club dans un mois. Le PSG rêve de le prolonger, le Real Madrid se fait discret, et Liverpool envisage de tenter une offre folle.

Depuis quelques semaines, l’Angleterre se met à sérieusement croire en ses chances de pouvoir recruter en son championnat un certain Kylian Mbappé. La Premier League a perdu plusieurs joueurs importants ces derniers mois, notamment en raison de la razzia effectuée par l’Arabie Saoudite, qui arrive à être plus puissante financièrement que le championnat de Sa Majesté. D’autres départs majeurs sont envisagés. Kevin De Bruyne et Mohamed Salah pourraient être les prochains sur la liste, ce qui rendrait la Premier League et même la Ligue des Champions orphelines de deux de ses plus prestigieux ambassadeurs de ces dernières années. Difficile toutefois de résister aux pétrodollars qui pleuvent sur des joueurs dans la dernière ligne droite de leur carrière, même s’ils sont encore loin d’être finis.

Salah, un énorme transfert qui change tout ?

Evoqué avec insistance l’été dernier, le transfert de Mohamed Salah vers Al-Ittihad sera toujours un objectif du Royaume saoudien cet hiver. Un montant à hauteur de 150 millions d’euros pourrait être mis sur la table afin de convaincre l’Egyptien de faire le grand saut, et le salaire qui va avec bien évidemment. Jusqu’à présent, les Reds comme leur ailier ont refusé l’idée de ce départ. Mais un tel montant a de quoi faire réfléchir. Et c’est ce que fait le board de Liverpool actuellement. Avec la manne financière énorme récoltée en cas de départ de Mohamed Salah, du haut de ses 31 ans, le club de la Mersey envisagerait tout simplement de se payer Kylian Mbappé.

C’est ce qu’affirme le média britannique Team Talk, pour qui Liverpool rêve bien évidemment de s’offrir l’attaquant français libre de tout contrat en fin de saison, sans indemnité à payer au PSG. Mais sur le plan salarial, l’argent récolté avec la vente de Salah permettrait d’offrir un salaire à la sauce qatarie au meilleur buteur de l’histoire du club parisien. Le fait que le Real Madrid soit très prudent dans ce dossier permet en tout cas au club anglais d’y croire, et de tenter sa chance si les planètes venaient à s’aligner. Le PSG n’a donc pas que l’Espagne à surveiller s’il compte toujours prolonger son numéro 7. Avec le prestige de la Premier League, Liverpool compte bien compter et recompter ses sous pour faire la meilleure offre possible à Kylian Mbappé dans les prochains mois.