EdF : Kylian Mbappé décevant, l'attaque frontale

Dans : Kylian Mbappé.

Par Hadrien Rivayrand

L'équipe de France est passée très près d'un nouveau sacre à la Coupe du monde. Mais les Bleus sont tombés les armes à la main lors de la séance des tirs au but.

Didier Deschamps et ses hommes sont passés par toutes les émotions ce dimanche lors de la finale de la Coupe du monde. Kylian Mbappé aura incontestablement été l'homme du match côté tricolore. Auteur d'un triplé, la star du PSG a de nouveau marqué l'histoire du football malgré son jeune âge. Mbappé était néanmoins inconsolable ce dimanche après le coup de sifflet final. Pourtant, Mbappé a de quoi être fier de sa Coupe du monde. Avec 8 buts inscrits, l'ancien de Monaco a terminé meilleur buteur de la compétition. Il aura en plus de cela porté son équipe en tant que vrai leader. Le joueur parisien est même parti pour marquer cette compétition de son empreinte pour encore de longue années, et battre de nouveaux records. Cependant, certains restent sur leur faim concernant la Coupe du monde réalisée par Kylian Mbappé. C'est notamment le cas de Bruno Constant.

Mbappé, oui mais...

Sur son compte Twitter, le journaliste a en effet eu un avis à contre-courant concernant le champion du monde français. « La Coupe du monde de Mbappé est irrationnelle. Bilan mitigé voire décevant dans le contenu : n'existe pas en 1/4, ni en 1/2, totalement absent pendant 80 minutes en finale. Mais finit meilleur buteur (8) et avec un triplé historique en finale. Tous ses buts après l'heure de jeu », a notamment indiqué Bruno Constant, qui n'a pas manqué de s'attirer les foudres de certains internautes, en total désaccord avec l'avis du journaliste spécialiste de la Premier League. En effet, l'ancien monégasque a parfois peu pesé sur les matchs, et son absence de repli défensif a forcément agacé les observateurs. Mais avec un joueur au talent irrationnel et au sang-froid incroyable, les Bleus ont une arme fatale contre laquelle toutes les défenses du monde se concentrent. Cela ne l'empêche pas de marquer, et cela n'empêche pas non plus les troupes de Didier Deschamps de réaliser ce que jamais la France n'a réussi dans son histoire avec ces deux finales consécutives.

A noter que Kylian Mbappé va désormais prendre quelques jours de repos pour se remettre physiquement et mentalement de ce gros échec en Coupe du monde. Il aura certainement à coeur de surfer sur sa bonne dynamique dans les prochaines semaines avec le PSG et dans un peu plus d'un an lors de l'Euro 2024. Sur la lancée de son Mondial, Paris peut néanmoins nourrir de grandes ambitions avec un tel tueur dans les grands moments.