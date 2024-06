Deux ans plus tard, Messi dégomme Mbappé

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

D'habitude très discret dans les médias, Lionel Messi a tenu à remettre Kylian Mbappé à sa place sur l'une de ses sorties qui date de 2022 tout de même. La rancune est tenace.

Malgré une carrière déjà mouvementée, Kylian Mbappé n’a pas fait beaucoup d’erreurs de communication alors qu’il est attendu à chaque prise de parole. Mais en 2022, lorsqu’il s’est permis de souligner que les pays européens étaient mieux préparés pour la Coupe du monde car le niveau était supérieur par rapport à l’Amérique du Sud, l’attaquant passé du PSG au Real Madrid cet été a réussi à faire l’unanimité contre lui de l’autre côté de l’Atlantique. Le titre de champion du monde de l’Argentine a permis à l’Albiceleste de fanfaronner et de se moquer avec insistance du joueur français. Et depuis, cette sortie médiatique lui est souvent rappelée.

Messi rappelle qui est le patron à Mbappé

"LA EURO ES UNA COMPETICIÓN IMPORTANTÍSIMA, PERO ESTÁ DEJANDO AFUERA A ARGENTINA, BRASIL Y URUGUAY, MUCHO CAMPEÓN DEL MUNDO", la respuesta de Leo Messi a Mbappé.



📺 HOY no te pierdas el mano a mano con Messi por #ESPNenStarPlus (18:30 ARG) pic.twitter.com/ruQM5upt42 — SportsCenter (@SC_ESPN) June 12, 2024

Même Lionel Messi a été interrogé sur cette sortie, lui qui est plutôt discret quand il s’agit de s’épancher dans les médias, et notamment pour parler des autres joueurs. Mais l’octuple Ballon d’Or a tout de même repris de volée son ancien coéquipier au PSG sur ESPN Argentina, expliquant que Mbappé pouvait avoir son opinion, mais qu’elle était fausse. « Mbappé a dit que l'Euro était plus difficile que la Coupe du monde ? Il a aussi dit que les équipes sud-américaines n'avaient pas le même niveau de compétition que les équipes européennes. Chacun apprécie ce qu'il joue. L'Euro est très important, mais il laisse de côté l'Argentine, 3 fois championne du monde, le Brésil, 5 fois champion du monde, l'Uruguay, 2 fois champion du monde. Il y a beaucoup de champions du monde laissés de côté pour pouvoir décréter que l'Euro est le plus relevé, n'est-ce pas ? », a lancé Lionel Messi, histoire de rappeler que le continent sud-américain avait marqué l’histoire du football.

Des arguments qui peuvent relancer le débat, même si le dernier titre de l’Uruguay remonte à 1950, et que l’idée de Mbappé était de souligner que, derrière le Brésil et l’Argentine, le niveau était tout de même beaucoup moins relevé sur ce continent. Au contraire de l’Europe où, rien qu’au 21e siècle, l’Espagne, l’Italie, l’Allemagne et la France ont été champions du monde.