Coup de tonnerre au PSG, le clan Mbappé a dit oui au Real Madrid

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Kylian Mbappé se concentre sur sa saison au Paris SG, mais son entourage discute et a même trouvé un accord avec le Real Madrid en vue de sa signature cet été. Nasser Al-Khelaïfi est accusé de ne pas faire grand chose pour empêcher cela.

Le Real Madrid avait donné jusqu’à la fin du mois de janvier pour en savoir plus sur l’avenir de Kylian Mbappé, sans demander non plus une signature ferme et définitive. Le club espagnol est servi puisqu’une annonce retentissante a eu lieu ce dimanche en fin d’après-midi. Le média Sports Zone annonce en effet que le clan Mbappé et le Real Madrid ont trouvé un accord sur une future collaboration, ce qui correspond à un accord de principe en vue de sa signature en fin de saison. Depuis le 1er janvier, et en raison de sa fin de contrat approchante, tous les clubs sont autorisés à parler avec l’attaquant du PSG, et la Casa Blanca ne s’est donc pas privée.

Mbappé doit encore valider le deal

Le Real Madrid a offert un contrat longue durée au champion du monde 2018, avec notamment une offre forcément moins importante que le PSG, mais la possibilité de briller dans le club qui est souvent considéré comme le plus grand au monde. De plus, Mbappé s’est vu promettre le numéro 10, histoire de mettre les choses au clair en ce qui concerne sa future importance, même si c’est actuellement Luka Modric qui le porte.

Néanmoins, tout n’est pas encore bouclé, car le média spécialisé précise que Kylian Mbappé en personne doit valider cet accord, qui a été passé avec ses représentants, et pas avec lui directement. Mais nul doute que ses proches et son avocate ne donnent pas leur accord sans avoir de bonnes raisons de le faire.

Le PSG va devoir mettre le paquet !

Beaucoup s’étonnent de l’attitude des dirigeants du PSG, presque bras croisés dans le dossier Mbappé depuis l’été dernier.



Paris estimait jusqu’ici avoir honoré ses promesses pour obtenir une prolongation. Il va désormais falloir revenir avec des arguments. 🔴🔵 pic.twitter.com/gDveeyREbP — SPORTS ZONE (@SportsZone__) January 21, 2024

Et là dedans, que pense le PSG ? Pas grand chose visiblement puisque, comme l’affirmait la presse espagnole la semaine dernière, le club de la capitale n’arrive pas vraiment à toucher l’entourage de son numéro 7 et a convenir d’un rendez-vous. L’insistance n’est pas vraiment de mise malgré les déclarations en ce sens de Nasser Al-Khelaïfi, et Sports Zone souligne même que le Paris SG n’insiste pas vraiment et a du mal à effectuer une proposition améliorée. Même si, Mbappé a promis d’écouter une dernière fois ce que lui offrait le club francilien avant de donner son accord au Real Madrid, et il reste donc une dernière petite chance au PSG pour convaincre Mbappé de rester.