Ce que Mbappé a dit à l’Emir du Qatar en claquant la porte du PSG

Par Guillaume Conte

Pour permettre au PSG d'être fixé, Kylian Mbappé a fait récemment sa grande annonce sur son avenir à ses dirigeants. Le message est passé, directement auprès des propriétaires du club parisien.

C’est en tant que joueur libre que Kylian Mbappé va mettre fin à son aventure au Paris Saint-Germain l’été prochain. Après sept ans de présence, des buts à la pelle, des records et des titres mais pas de trophée européen pour le moment, l’attaquant français a décidé de ne pas prolonger son contrat, malgré la volonté de Nasser Al-Khelaïfi de conserver son joyau que toute l’Europe lui envie. Mais le forcing réalisé par le Real Madrid depuis des années va finir par payer, car tout indique que Mbappé va rejoindre le club de la capitale espagnole pour y faire une entrée remarquée et attendue.

Mbappé adore le PSG, mais a besoin de jouer au Real

Si elle était attendue à Madrid, cette décision était crainte à Paris. Depuis le bras de fer qui avait fait des étincelles l’été dernier, la crainte était réelle au sein du PSG, qui a forcément voulu anticiper le départ d’un joueur qui était tout simplement le coeur du projet de ces dernières années. C’est pour cela que le club francilien voulait, tout comme le Real, être fixé sur la tendance forte de la fin de la saison avant la fin de l’hiver, et ce peu importe les résultats en Ligue des Champions. Ainsi, une réunion décisive a été organisée avec non seulement le président du PSG, mais aussi le propriétaire en la personne de l’Emir Al-Thani.

Selon les révélations de Mundo Diario, la rencontre a été tout de même tendue vue l’énorme enjeu pour le club parisien, et vue la décision prise par Kylian Mbappé. Ce dernier s’est vu prier de dévoiler quelle était la décision qu’il prenait pour la suite de sa carrière, et de le dire avec sincérité. Et en substance, l’attaquant tricolore aurait déclaré : « Je viens de Paris, je viens du PSG... mais maintenant je veux aller à Madrid, j'en ai besoin ». Des mots qui n’ont pas provoqué de vives réponses de la part de l’Emir du Qatar, qui a bien compris que la décision était prise, et a chargé Nasser Al-Khelaïfi de faire en sorte que cette fin de saison et son départ se passe du mieux possible à tous les niveaux.

En tout cas, le journal espagnol assure que Kylian Mbappé a été surpris d’être sondé en direct par le chef d’état de l’Emirat sur cette question avant tout sportive, même si ce n’est pas la première fois qu’il se confronte à cet interlocuteur de prestige pour les grandes décisions dans sa carrière. Mais à chaque fois, pour sa signature ou sa prolongation, cela avait été plutôt des promesses grandiloquentes et des résultats positifs qui en avaient découlé. La décision est désormais prise et le PSG a au moins le mérite d’être fixé, pouvant se permettre, avec quelques mois d’avance, de réfléchir sur son futur effectif quand son meilleur buteur et son meilleur joueur sera réellement parti.