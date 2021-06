Benzema invite Mbappé à Madrid, le PSG va hurler

Dans : Kylian Mbappé.

Alors que tous les suiveurs du football français ont déjà hâte de revoir le duo Karim Benzema - Kylian Mbappé, l’attaquant du Real Madrid a lancé un message à la star du PSG en vue du prochain mercato.

Ils ne jouent ensemble que depuis une dizaine de jours, mais Benzema et Mbappé se sont bien trouvés. Grâce à Didier Deschamps, ce duo offensif va faire le bonheur des Bleus et du peuple tricolore au cours des prochaines semaines, et notamment lors de l’Euro 2021. Et peut-être même plus si affinités ? KB9, lui, est vraiment ouvert à l’idée de poursuivre sa route aux côtés du champion du monde en club. Mais pour cela, Mbappé devra rejoindre le Real Madrid, car Benzema n’ira pas au PSG. C’est en tout cas ce que Benzema laisse entendre.

« Que lui vienne au Real, ce serait ça l'idéal »

« Tous les grands joueurs veulent venir un jour au Real Madrid donc je lui souhaite, que ça se fasse rapidement, en tout cas s'il a des envies de quitter le PSG qui est une bonne équipe aussi. C'est un très bon joueur. Pour son jeune âge, il sait tout faire. Ce sont les joueurs que j'aime, qui savent jouer en une touche, prendre la profondeur. Agile, rapide, efficace. On n'a pas beaucoup joué ensemble, mais aux entraînements on se cherche, c'est facile. Il sait jouer au foot et c'est très important de l'avoir. Un duo au PSG ? Non, que lui vienne au Real, ce serait ça l'idéal », a lâché, dans une interview publiée sur l’AFP, Benzema, qui sait que Mbappé est dans le doute par rapport à son avenir au PSG. Une déclaration qui ne devrait pas faire plaisir à Leonardo et Nasser al-Khelaïfi, qui font leur maximum pour prolonger le contrat de Mbappé en vue de la saison prochaine.