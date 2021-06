EdF : Mbappé, Griezmann, Benzema, c'est de la folie

Dans : Equipe de France.

Face au Pays de Galles ce mercredi, Didier Deschamps va déployer d’entrée de jeu son incroyable trio Mbappé-Griezmann-Benzema. La France en salive.

Ce mercredi, l’équipe de France va commencer sa rapide mise en jambe avec un match amical contre le Pays de Galles. Il ne restera ensuite plus que la confrontation face à la Bulgarie, le 8 juin, pour que Didier Deschamps teste ses troupes avant d’affronter l’Allemagne le 15 juin à Munich. Résultat, le sélectionneur n’a pas envie de perdre du temps, et compte bien donner du temps de jeu à ses forces offensives pour parfaire les combinaisons et l’entente. Pour le match face aux Gallois de mercredi à Nice, l’attaque aura donc très fière allure puisque Karim Benzema, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé sont pressentis pour démarrer. Et tout le monde sera forcément impatient de voir ce trio à l’oeuvre.

« Didier Deschamps essaye bien évidemment de calmer la folie médiatique. Mais en rappelant Benzema, évidemment que le grand public et les suiveurs de l’équipe de France n’attendent que ça, de voir le trio aligné contre le Pays de Galles, contre l’Allemagne et contre le Portugal. Ils font partie des trois meilleurs attaquants du monde », a souligné Guillaume Dufy, le journaliste de La Chaine L’Equipe. Un engouement qui se confirme en tout cas, puisque rarement une affiche de match de préparation contre le Pays de Galles aura suscité autant d’attente, avec probablement une belle audience à la clé pour M6. Il restera désormais à confirmer sur le terrain les promesses de ce trio en or sur le papier. Charge à Karim Benzema, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé de montrer ce qu’ils savent faire ensemble, car il y aura aussi toute une animation offensive et des sacrifices défensifs à faire, Olivier Giroud n’étant pour le moment plus dans l’équation pour aller au pressing et au charbon dans les duels.