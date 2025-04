EdF ‍: La France a besoin de lui, il supplie Rayan Cherki

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Encore brillant à Auxerre dimanche soir, Rayan Cherki s’impose comme l’un des meilleurs joueurs de Ligue 1 en ce moment. Ce qui donne envie à Bertrand Latour de voir le prodige de l’OL en équipe de France.

Rayan Cherki est tout simplement en train de marcher sur la Ligue 1. Buteur à Auxerre dimanche soir (3-1), le milieu offensif de l’Olympique Lyonnais totalise 11 buts et 18 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison. Sa progression saute aux yeux, d’autant que l’international espoirs français a enfin trouvé la régularité qui lui manquait ces dernières années. De quoi convaincre Didier Deschamps de rapidement faire appel à lui ? Après avoir cédé à la tentation de sélectionner Désiré Doué, l’entraîneur des Bleus va rapidement faire face à la pression populaire en ce qui concerne Rayan Cherki.

🤩 Une séquence à montrer dans toutes les écoles de foot ! 🎓



Cherki, Kumbedi, Tolisso… puis Cherki à la conclusion.



Du grand art 🔴🔵#AJAOL pic.twitter.com/kB2mwDgsVs — Olympique Lyonnais (@OL) April 14, 2025

La preuve, Bertrand Latour fait déjà le forcing pour voir en équipe de France le meneur de jeu de l’OL, lequel n’a toujours pas définitivement pris sa décision quant à son avenir international alors qu’il a également la possibilité de représenter l’Algérie. Bien sûr, il n’est pas question pour le consultant de Canal+ de sélectionner Rayan Cherki pour le bloquer. Mais simplement car il le mérite aux yeux de Bertarnd Latour, convaincu que son profil unique de milieu créatif rendrait de fiers services à la sélection vice-championne du monde.

Bertrand Latour espère voir Cherki en Bleus

« Il ne faut pas que la porte de l’équipe de France s’ouvre pour de mauvaises raisons. Moi, je pense que ce n’est jamais bien de convoquer des joueurs simplement pour leur couper l’herbe sous le pied. Cherki prendra la décision qu’il voudra. Moi, je souhaite qu’il défende les couleurs de l’équipe de France s’il en a envie car c’est un joueur merveilleux. Et je ne pense pas que la France puisse faire l’économie d’un joueur de ce talent et avec le profil qui est le sien. On a peu de magiciens comme lui en France » a analysé sur Canal+ le journaliste, qui adorerait voir Rayan Cherki rejoindre Désiré Doué en équipe de France dans les mois à venir. S’il continue à afficher un tel niveau de jeu et une telle régularité, le milieu offensif de l’OL pourrait rapidement être récompensé. Il s’impose en tout cas, actuellement, comme l’un des meilleurs joueurs en Ligue 1.