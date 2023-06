Kylian Mbappé au Real cet été, il ouvre la porte ‍!

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

L’avenir de Kylian Mbappé ne fait a priori aucun pli, tant il devrait continuer sa carrière pour au moins une saison avec le PSG. Mais un journaliste émet un doute à ce niveau, notamment avec la place qui vient de se libérer au Real Madrid.

Kylian Mbappé l’a déjà répété à plusieurs fois dans sa carrière, son rêve ultime est de rejoindre le Real Madrid de son idole Cristiano Ronaldo. Néanmoins, derrière ces belles paroles, se cachent des actes beaucoup moins clairs. A trois reprises dans sa carrière, il a ainsi zappé l’occasion de porter le maillot merengue, rendant fou Florentino Pérez, qui se voyait déjà le faire signer l’été dernier avant qu’il ne prolonge. Un nouveau contrat jusqu’en juin 2024, avec une option allant jusqu’en 2025, qui ne devrait pas être activé pour le moment.

Une preuve de la complexité de la situation puisqu’à l’époque de sa prolongation au printemps 2022, Mbappé portait bien un maillot marqué 2025, alors qu’il n’avait signé que jusqu’en 2024. C’est pourquoi on pourrait bien ne pas être au bout de nos surprises selon Grégory Schneider. Le journaliste de Libération a donné le fond de sa pensée lors d’un passage sur Europe 1, expliquant que le fait de voir le champion du monde 2018 rejoindre le Real Madrid dès cet été n’était pas si impensable que cela.

La menace d'un départ au Real dès 2023

« On dit forcément avec Benzema qui part, Mbappé est l’héritier du Real Madrid. Il est sous contrat avec le Paris SG jusqu’en 2024, mais on ne connait pas les conditions exactes du contrat qu’il a resigné l’année dernière jusqu’en 2024. Est-ce qu’il n’y a pas une porte de sortie qui est ouverte cette année ? Je ne sais pas. Je suis honnête avec vous ce n’est pas une information, mais il a obtenu tout ce qu’il pouvait obtenir du PSG. Dans ses propos où il annonce qu’il va rester au club (samedi soir après la fête du titre), j’y ai vu un peu d’amertume. Il y avait un petit côté ‘c’est eux, c’est pas moi’ si la saison est ratée. Mbappé a obtenu tout ce qu’il a voulu et notamment au niveau du directeur sportif, donc est-ce qu’il n’a pas non plus une porte de sortie là, je ne le dis pas à 100 % », a livré Grégory Schneider, pour qui la saison décevante du PSG pourrait bien influer sur l’état d’esprit de l’attaquant parisien. Ce dernier a en effet parfois l’impression d’être un peu tout seul à être efficace, performant et exemplaire, et cela pourrait le laisser à l’heure où Paris ne semble pas vraiment se rapprocher d’un titre européen au fur et à mesure que les saisons passent. Et si Luis Campos venait à perdre la main comme cela semble être le cas sur le mercato et la désignation du futur coach, cela pourrait faire un argument de plus à un départ...

Néanmoins, en dehors d’une clause magique qui laisserait le Qatar le bec dans l’eau, difficile de croire que Kylian Mbappé ait une vraie porte de sortie activable à sa guise dans son contrat. Ce serait en tout cas un incroyable coup de tonnerre pour le PSG et le football mondial, à l’heure où le Real Madrid se cherche plus que jamais un numéro 9 avec le départ de Karim Benzema en direction de l’Arabie Saoudite.