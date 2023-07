A Madrid, les ouvriers au repos forcé pour la signature de Mbappé

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

Au Real Madrid, on est optimiste à propos d'une arrivée de Kylian Mbappé dès cet été. Florentino Perez prépare déjà la venue et la présentation du joueur du PSG. Rien ne devra gêner le moment, pas même les travaux du Bernabeu.

Kylian Mbappé sur une voie royale pour un transfert à Madrid ? C'est ce que pense de plus en plus de médias espagnols désormais. Le gamin de Bondy est appelé à jouer au Real Madrid et beaucoup pensent qu'il signera dès cet été. Même si le prix réclamé par les Parisiens est très élevé, le Real Madrid ne veut pas attendre 2024 pour signer le joueur en fin de contrat. L'échec de 2022 est encore dans toutes les têtes et Florentino Perez sait que le plus tôt sera le mieux dans ce dossier. Il sait surtout qu'il est en position de force vis-à-vis du PSG. Plus le temps passe et plus les Parsiens sont acculés.

Mbappé va venir, les travaux du Real vont être stoppés

Le président des Merengue entend faire trainer les choses lors de ce mercato, misant sur une baisse de prix au fur et à mesure que les Parisiens attendront. Preuve de sa grande confiance sur le sujet, le média Defensa Central dévoile les réflexions sur les préparatifs de la venue de Kylian Mbappé. Au Real Madrid, on envisage déjà de faire une pause dans les travaux du stade Santiago Bernabeu pour ne pas gêner la présentation du joueur français.

🚨 Florentino cierra el detalle más importante para la presentación de Mbappé: "En cinco días":https://t.co/Gr51zzXcln — Defensacentral.com (@defcentral) July 10, 2023

« Le Real Madrid envisage d'arrêter les travaux du Santiago Bernabéu afin de présenter Kylian Mbappé. Au club, ils ont sondé la société qui gère les travaux sur la période de temps pendant laquelle ils devraient être mis en pause pour présenter le footballeur. Ils ont estimé qu'il pourrait s'agir de 4 ou 5 jours. Il n'y a toujours pas de décision officielle, mais elle est à l'étude », informe Defensa Central. Rien ne doit gâcher un transfert de rêve comme celui de Kylian Mbappé. Très attaché à son image de plus grand club au monde, le Real Madrid le sait mieux que quiconque.