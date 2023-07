222 millions d'euros sans jouer, Mbappé sabote le PSG

Dans : Kylian Mbappé.

Par Claude Dautel

Entre Kylian Mbappé et le PSG, la situation est désormais passée dans une autre dimension. Paris estime que son attaquant vedette n'a que faire du club, et ne pense qu'à l'argent et aux clauses généreuses offertes par Paris pour qu'il prolonge la saison passée. Le divorce est acté, reste à savoir comment cela va se finir.

Dans la partie d'échecs qui a débuté depuis quelques semaines entre le clan Mbappé et le Qatar, l'accélération a été brutale vendredi soir au moment où le PSG a dévoilé la liste des joueurs qui partent ce samedi vers le Japon. Dans cette liste, si les absences de Leandro Paredes, Julian Draxler ou bien Abdou Diallo, pour ne citer qu’eux, étaient prévisibles, celle de Kylian Mbappé paraissait totalement impossible. Mais Nasser Al-Khelaifi a décidé de reprendre la main, et il l'a donc fait de manière brutale en mettant Mbappé dans le loft à compter de ce samedi.

Visiblement choqué, le président du Paris Saint-Germain ne s'attendait pas à ce que Mbappé refuse toutes les négociations sur son contrat, car depuis l'ultimatum lancé lors de la présentation de Luis Enrique, l'entourage du joueur n'a pas du tout voulu discuter d'une prolongation ou d'un transfert, estimant que tout était clair. Dans L'Equipe, un proche du dirigeant parisien a des mots très forts : « Ce qu’est en train de faire Mbappé, c'est presque du sabotage. Il tue son club et il renforce l’un de ses plus gros concurrents avec un possible transfert gratuit. »

Du côté du Qatar, on commence à comprendre que le délire contractuel proposé en 2022 pour obtenir la prolongation de Kylian Mbappé jusqu'en 2024 donnait un avantage considérable au joueur et que le vice-champion du monde a l'intention de se servir de cet avantage. S'il part dans un an, sans prolonger, Mbappé touchera à la fois une énorme prime à la signature de la part du Real Madrid, on évoque la somme de 150 millions d'euros, mais aussi les primes de fidélité promises par le PSG, à savoir 80 millions d'euros. Un énorme pactole pour Kylian Mbappé, qui n'a cependant rien volé, le Qatar ayant tout fait l'an dernier pour éviter que la star française rejoigne le Real Madrid juste avant le Mondial 2022.

Voilà pourquoi Mbappé veut "honorer" le contrat, pourquoi il veut rester au PSG et est prêt à hypothéquer une saison. Pour 222M (le chiffre est cocasse). — Romain Beddouk (@RomainBeddouk) July 22, 2023

Journaliste pour France Bleu Paris, Romain Beddouk a fait les comptes et forcément cela doit faire mal au cœur du côté des dirigeants parisiens. « Faisons les calculs. 72M de salaire. 60M de prime à la signature (2e versement des 180M). 90M de prime de fidélité. Voilà pourquoi Mbappé veut "honorer" le contrat, pourquoi il veut rester au PSG et est prêt à hypothéquer une saison. Pour 222M, le chiffre est cocasse (...) Je pense vraiment que le PSG (Nasser plutôt) a été extrêmement naïf. Ils ont véritablement pensé que Mbappé, considérant les sommes investies, respecterait sa parole orale (qui était en gros un départ avec indemnités l'été prochain). La volonté des Qataris de ne pas le perdre (en plus gratuitement mais le perdre tout court même) à 6 mois de « leur » coupe du monde. Je ne dis pas que ça justifie, mais l’état d’esprit était celui-là », explique le journaliste. Pour rappel, le Paris Saint-Germain avait payé 222 millions d'euros pour faire venir Neymar du Barça en 2017, quelques semaines avant de recruter Kylian Mbappé.

Mbappé traitre au PSG

Ce qui est désormais certain, c'est que du côté de Doha et de la direction du Paris Saint-Germain, on ne voit plus du tout Kylian Mbappé avec les yeux de l'amour. « La soudaine volonté de l’international français de quitter le club gratuitement est perçue, au club, comme une volonté claire de faire gonfler ses futurs émoluments et primes à la signature, un moyen de pression financier sur son futur club. Au PSG, on est d’ailleurs absolument certains que Mbappé a d’ores et déjà un accord avec le Real pour une arrivée libre, l’été prochain, ce qui est considéré comme une trahison majeure par le club », écrivent Alexandre Aflalo et Adrien Chantegrelet, journalistes du Parisien.

La prochaine échéance est dorénavant fixée au 31 juillet, date à laquelle Mbappé peut activer sa prolongation, même s'il a déjà prévenu par courrier qu'il ne le souhaitait pas. Une fois cette échéance passée, le PSG pourra étudier les offres de transfert, mais c'est le joueur qui pourra dire oui ou non à un départ. Après le loft, Paris devra cette fois dire s'il est prêt à aller au bout de ce bras de fer en laissant Mbappé sur le banc, et cela, dès le premier match de la saison, le dimanche 13 août contre Lorient au Parc des Princes. Toute l'Europe du football aura les yeux tournés vers la Ligue 1, sauf si d'ici là le clan Mbappé sort de son silence et fait une annonce.