Mbappé, un transfert ou le placard, Paris menace

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le PSG a décidé de ne pas partir au Japon avec Kylian Mbappé, Nasser Al-Khelaifi ayant mis ses menaces à exécution. Du côté de la star française du Paris Saint-Germain, on est déterminé à ne pas partir cet été, cette fois c'est la guerre totale entre le clan Mbappé et les champions de France.

Kylian Mbappé a probablement marqué vendredi soir en amical face au Havre, dans l’anonymat d’un match à huis clos, son dernier but sous le maillot du Paris Saint-Germain. Car quelques heures plus tard, le club de la capitale a fait savoir que le meilleur buteur de son histoire ne partait pas au Japon ce samedi avec ses coéquipiers, restant dans le loft qui va se mettre en place à partir de ce samedi. Un véritable séisme sur toute la planète football, et le début d’une séquence qui risque de faire très mal au PSG, mais aussi à la Ligue 1, même si elle était prévisible.

Il y a un peu plus de deux semaines, Nasser Al-Khelaifi avait prévenu Kylian Mbappé, soit il prolongeait son contrat, soit il devait accepter un transfert. L’ultimatum n’ayant rien changé, le patron du Paris Saint-Germain est donc passé aux sanctions. Mais cela ne change rien à la décision du champion du monde 2018 à en croire les premiers échos venus de son clan, qui pour l'instant n'a pas réagi officiellement à cette mise à l'écart brutal quelques heures seulement après avoir participé au premier match de préparation du PSG face au HAC. A Paris, on est intimement persuadé que Mbappé a déjà signé un accord pour rejoindre librement le Real Madrid en 2024.

Mbappé accepte de passer un an sur la touche

Désormais proche de membres de l’entourage de Kylian Mbappé, alors qu’il y a quelque temps, il avait été menacé d’un procès par Fayza Lamari, la maman du numéro 7 parisien, Daniel Riolo a livré quelques informations. Car forcément, du côté de Mbappé on a pris brutalement cette décision du PSG de le priver du déplacement fait par le club au Japon et en Corée du Sud. Pour le journaliste de RMC, quelle que soit la brutalité de ce choix, le joueur de 24 ans n’acceptera aucun transfert et restera à Paris, même si pour cela, il sera sur le banc de touche pendant une saison. « J’ai eu des personnes très proches de Kylian Mbappé. À ce jour, il est prêt à tout assumer et à rester au PSG même sans jouer. Je précise bien à ce jour, dans l’entourage de Mbappé, on est prêt à tout accepter et à sacrifier une saison et à ne pas jouer. C’est un véritable bras de fer. Mbappé est évidemment en colère. Personne ne va communiquer. Ils vont attendre septembre pour donner leur version, mais Mbappé ne veut pas quitter le PSG et est prêt à rester, quitte à ne pas jouer et à rester sur le banc », a indiqué le journaliste, sachant qu’en septembre le joueur aura touché ses fameuses primes de fidélité qui lui rapporteront plusieurs dizaines de millions d’euros.

Le groupe parisien pour la tournée au Japon. ⤵️ — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 21, 2023

Dans ce combat à distance, et tandis qu'Ethan Mbappé sera, lui, du voyage au Japon et en Corée du Sud, la presse espagnole jubile. Pour Marca, c'est désormais clair, Kylian Mbappé « est à vendre » et tout peut arriver durant ce mercato. Car quoi qu'en dise l'entourage du joueur, à un an de l'Euro et du Mondial, l'attaquant n'a aucun intérêt à passer une saison entière à l'écart des terrains de football. Mais il y a une autre évidence, la rupture est désormais totale et officielle entre le Mbappé et le Paris Saint-Germain, de nombreux supporters commençant à sérieusement monter en température contre Nasser Al-Khelaifi et le joueur en même temps.