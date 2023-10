Zinedine Zidane à l'OM ou ailleurs, il reste muet

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Sans club depuis plus d’un an, Zinedine Zidane fait l’objet de rumeurs, à l’OM ou ailleurs. Mais à ce jour, le champion du monde 1998 est toujours libre et attend patiemment qu’un club à la hauteur de son standing le contacte.

Ces dernières semaines, Zinedine Zidane a été associé à l’Olympique de Marseille. A en croire France Bleu Provence, un accord aurait été trouvé entre l’ancien entraîneur du Real Madrid et l’Arabie Saoudite, en cas de rachat du club à l’actuel propriétaire Frank McCourt. Reste que pour l’heure, l’homme d’affaires américain ne semble pas enclin à vendre son club, pas aux conditions proposées par les potentiels acheteurs tout du moins. Une arrivée de Zinedine Zidane sur le banc de l’OM reste donc hypothétique et de l’ordre du fantasme pour les supporters olympiens.

🇫🇷 Zinedine Zidane on his next job: “No news, nothing right now. I’m enjoying my family and then we’ll see what happens in the future”.



“It will always be full of rumours as long as I’m a manager, let’s see…”, told Sky. pic.twitter.com/xsvxkhp545 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 10, 2023

Mardi soir, « Zizou » est tout de même apparu en public afin d’assister à une grande soirée organisée par la famille Agnelli, à la tête de la Juventus Turin depuis 100 ans. Les plus grandes gloires de l’histoire du club turinois se sont réunies et Zinedine Zidane était bien sûr présent. L’occasion pour les médias qui couvraient l’évènement d’interroger l’ancien meneur de jeu de l’Equipe de France sur son avenir à court et moyen terme. Mais comme à son habitude, Zinedine Zidane est resté très discret.

Zidane reste mystérieux sur son avenir

« La chose la plus belle est d’être présent ici avec la famille de la Juventus. Je suis content, l’accueil est très sympa. Pour l’avenir, je n’ai pas de nouvelles maintenant. Je suis avec la famille et on verra plus tard » a simplement commenté l’ancien entraîneur du Real Madrid au micro de la Sky. Associé au PSG, à l’Equipe de France ou encore à l’OM, au Real, à la Juve et à Manchester United ces deux dernières années, Zinedine Zidane reste très mystérieux quant à son avenir et pour l’heure, difficile voire impossible de savoir quel sera son prochain club.