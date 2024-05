Nayef Aguerd à l'OM, Pablo Longoria prépare sa spéciale

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Désireux de s'offrir Nayef Aguerd de West Ham, Pablo Longoria et l'OM vont devoir être ingénieux pour convaincre le club anglais de céder le défenseur central marocain.

Forcément concentré sur le match de l’OM face à l’Atalanta Bergame ce jeudi soir, Pablo Longoria ne peut pas totalement zapper l’été à venir et le mercato, son terrain de jeu préféré. Mais depuis cet hiver, il s’est octroyé le renfort de Mehdi Benatia, pour le conseil sur le recrutement et chapeauter le vestiaire sur le plan organisationnel et contractuel. Sur le mercato, l’influence de l’ancien défenseur est perceptible puisque la première piste chaude pour cet été est son compatriote Nayef Aguerd, qui ne parvient pas totalement à s’acclimater à la Premier League et ne dirait pas non à un nouveau tournant dans sa carrière. Un retour en Ligue 1 ne peut se faire que par la grande porte et l’OM possède des atouts pour convaincre le Marocain de retraverser la Manche dans le sens inverse. La presse anglaise a récemment confirmé l’information venue d’un journaliste suiveur des Lions de l’Atlas, expliquant que West Ham n’était pas opposé au départ de son défenseur en cas de belle offre.

West Ham sera dur à convaincre, l'OL le sait bien

Aguerd à l'OM, Benatia tient son énorme coup https://t.co/10hQej3hQR — Foot01.com (@Foot01_com) May 1, 2024

Problème de taille toutefois, les finances de l’OM n’ont pas de quoi satisfaire une formation de haut de tableau de Premier League. Pablo Longoria s’active ainsi pour concocter un transfert dont il a le secret, et qui serait, selon les indiscrétions des suiveurs des Hammers, un prêt avec une option d’achat quasiment obligatoire, afin de lisser le salaire d’Aguerd et de rentabiliser au mieux sa venue à Marseille. Un montage qui n’étonnera personne tant il est rare de voir l’OM payer en cash de gros investissements, surtout depuis que Frank McCourt met de moins en moins la main à la poche. Néanmoins, peu importe le montage financier, il faudra que West Ham y trouve son compte, et les négociations avec le club londonien sont parfois compliquées, comme l’OL peut le confirmer à l’occasion du prêt de Saïd Benrahma, qui a mis tout le mercato hivernal à prendre forme, avant d’être à deux doigts de capoter lors du dernier jour. En tout cas, l’OM fait connaitre son intérêt, et se prépare à faire un effort financier pour renforcer sa défense. Il reste à savoir si cela suffira pour faire signer un défenseur qui a en tout cas le don de faire saliver les supporters après son passage convaincant à Rennes il y a quelques années.