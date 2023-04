Zidane se laisse un choix sidérant pour cet été

Dans : Mercato.

Par Hadrien Rivayrand

Alors qu'il pensait sans doute reprendre l'équipe de France il y a quelques semaines, Zinedine Zidane est toujours sans contrat. Pourtant, son nom continue de circuler pour rependre les rênes de grands clubs européens. Toutefois, il ne prendra pas un projet qui ne lui plait pas, quitte à rester sans poste.

Zinedine Zidane attend toujours son heure. L'ancien coach du Real Madrid, libre depuis son départ du club espagnol en 2021, attend toujours la meilleure opportunité pour relancer sa carrière d'entraineur. Les propositions ne manquent pas mais le champion du monde 98 veut se donner le temps de la réflexion. Pas mal de clubs ont récemment vu leur entraîneur être remercié. A l'heure actuelle, Chelsea et Tottenham cherchent la perle rare. Ce sera sans doute le cas dans les prochaines semaines pour le Real Madrid mais aussi le PSG et la Juve. Si la Premier League insiste pour le récupérer, Zidane n'est en revanche pas du tout chaud. C'est en tout cas ce qu'annonce ces dernières heures Guillaume Balague.

Zidane, la Premier League rembarrée

Reminder: Zidane’s Real Madrid NEVER lost a FINAL. pic.twitter.com/2yAeADQA55 — Ā (@ProudFede) February 10, 2023

Pour Sky, le consultant a en effet donné ses informations sur le sujet. Et le Z ne se voit pas du tout entrainer de l'autre côté de la Manche. « Zidane n’est pas pressé. Il doit trouver le bon endroit pour faire son truc. Ce sera à nouveau le Real Madrid, l’équipe nationale de France, la Juventus s’ils appellent, mais si personne n’appelle, ce n’est pas un problème », a expliqué le journaliste spécialisé sur le football et son marché des transferts.

Parmi les raisons que ne poussent pas Zidane à choisir une arrivée en Angleterre, sa non-maitrise de la langue et son manque d'intérêt pour le football anglais. Le flou règne encore concernant son futur. Ne pas voir la légende française reprendre un club dans les prochaines semaines est encore possible. Mais tout porte à croire que l'été sera chaud pour l'ancien de Bordeaux, alors qu'il reste un rêve inaccompli pour le PSG version QSI. Vu la dynamique actuelle du club de la capitale, la direction pourrait mettre le paquet pour le convaincre d'y poser ses valises. Cela avait été le cas l'été dernier mais sans succès. La deuxième tentative risque de valoir le coup d'oeil alors que Paris termine très difficilement la saison, et rêve d'un nouveau grand coup de balai cet été.

Avec son prestige et sa faculté à tirer le meilleur de ses joueurs tout en conservant l'alchimie du vestiaire, Zinedine Zidane a les moyens de répondre aux attentes du PSG. Mais l'ancien international l'a déjà prouvé par le passé, il ne prendra pas n'importe quel poste et s'assurera de maitriser tous les éléments, lui qui ne veut pas passer pour le pompier de service.