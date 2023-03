Zinedine Zidane au PSG, Nicolas Sarkozy s'occupe de tout

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

En difficulté pour sa première saison au Paris Saint-Germain, l’entraîneur Christophe Galtier n’est pas certain d’entamer un deuxième exercice dans la capitale. Les noms de potentiels successeurs défilent depuis quelques semaines. Et parmi eux, celui de Zinedine Zidane revient avec insistance, notamment avec l’appui d’un certain Nicolas Sarkozy.

Une valse des entraîneurs se prépare en Europe et Christophe Galtier pourrait bien être embarqué malgré lui. Alors que la fin de saison se rapproche, le coach du Paris Saint-Germain semble toujours à la recherche du meilleur système. Pour sa défense, il est vrai que le technicien doit composer avec un effectif déséquilibré et peu compétitif par rapport à la concurrence en Europe.

La piste Zidane toujours d'actualité

Quoi qu’il en soit, le jeu produit et surtout les échecs en Ligue des Champions comme en Coupe de France incitent forcément les décideurs à envisager son remplacement. Christophe Galtier devrait bien terminer l’exercice avec l’objectif d’assurer le titre en championnat. Mais en attendant l’été, les noms de ses potentiels successeurs sont évoqués avec insistance.

Il faut désormais oublier la piste Thomas Tuchel, nommé par la Bayern Munich après le licenciement de Julian Nagelsmann la semaine dernière. Du coup, la principale menace pour Christophe Galtier vient peut-être de Zinedine Zidane. Rappelons que l’entraîneur libre avait déjà été convoité l’été dernier. A ce moment, le champion du monde 1998 rêvait toujours de l’équipe de France, avant de constater la prolongation du sélectionneur Didier Deschamps.

👀 Zidane a été clair avec son agent : si Perez le contacte pour le poste d'entraîneur, il ne lui dira pas non.



[@defcentral] pic.twitter.com/0wvneI3xul — Real French Madrid (@RMFrench_) March 25, 2023

Le Paris Saint-Germain pourrait donc revenir à la charge étant donné que Zinedine Zidane a des admirateurs chez les dirigeants parisiens, apparemment aidés par Nicolas Sarkozy. En effet, le média italien TMW affirme que l’ancien président de la République, fervent supporter du club francilien, s’active pour attirer la légende tricolore. Pas sûr que l’ancien meneur de jeu prenne une décision rapide, lui qui pourrait attendre de connaître les intentions du Real Madrid avec Carlo Ancelotti.