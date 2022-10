Zidane bientôt de retour, la grosse annonce !

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Sans club depuis son départ du Real Madrid il y a plus d’un an, Zinedine Zidane n’a jamais été aussi proche d’un retour sur un banc.

Courtisé par le Paris Saint-Germain afin de prendre la succession de Mauricio Pochettino, Zinedine Zidane a également été ciblé par la Juventus Turin ces derniers mois. Le nom de l’entraîneur français a par ailleurs circulé en Premier League mais pour l’heure, Zinedine Zidane est toujours sans club. L’ancien entraîneur du Real Madrid prend son mal en patience alors que selon plusieurs sources, son obsession est de reprendre l’Equipe de France après la Coupe du monde au Qatar. En attendant de voir quels seront les résultats des Bleus de Didier Deschamps au Mondial, Zinedine Zidane a inauguré lundi soir une nouvelle statue de lui au musée Grévin. L’occasion pour les journalistes présents sur place de questionner l’ancien entraîneur du Real Madrid sur son avenir.

Zidane, le retour sur un banc est imminent

Peu bavard à son habitude, Zinedine Zidane a tout de même lâché un indice sur son avenir, en faisant savoir que son retour sur un banc était pour bientôt. « Est-ce que le costume d'entraîneur me manque ? Non, je ne suis pas loin. On attend, on attend un petit peu. Jusqu’à quand ? Bientôt, bientôt » a lancé Zinedine Zidane, promettant un retour imminent sur un banc. Reste maintenant à voir si le champion du monde 1998 accomplira son rêve de reprendre l’Equipe de France ou si Didier Deschamps sera conforté par Noël Le Graët après la Coupe du monde au Qatar. Quoi qu’il en soit, Zinedine Zidane n’attendra plus encore très longtemps et semble impatient de reprendre du service, lui dont la carrière d’entraîneur est déjà aussi riche que sa carrière de joueur avec 2 Liga, 2 Supercoupe d’Espagne, 3 Ligue des Champions et 2 Coupe du monde des clubs. Un palmarès qui en fait logiquement l’entraîneur le plus convoité de la planète…