Benzema-Zidane, l’élève a dépassé le maître

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Elu Ballon d’Or 2022, Karim Benzema a reçu le trophée des mains de Zinedine Zidane. Comme si le Marseillais lui cédait le statut de meilleur joueur français de l’histoire. C’est en tout cas l’avis tranché du journaliste Grégory Schneider.

Si de nombreuses éditions ont provoqué des polémiques par le passé, cette année, l’identité du Ballon d’Or ne suscite aucune contestation. Karim Benzema a mis tout le monde d’accord, y compris ses concurrents Sadio Mané, Robert Lewandowski ou encore Kevin de Bruyne qui ont tous approuvé le sacre de l’attaquant du Real Madrid. Dans l’Hexagone, le débat est ailleurs puisque certains se demandent si l’ancien Lyonnais dépasse les précédents lauréats français, à savoir Raymond Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin et Zinedine Zidane.

Pour le journaliste Grégory Schneider, KB9 s’est nettement démarqué. « Je pense que Benzema est au-dessus de tous les autres Ballons d'Or français, a lâché le chroniqueur d’Europe 1. Déjà, il est au-dessus des trois premiers parce que le Ballon d'Or s'est mondialisé. Seuls Zidane et lui l'ont eu dans un contexte mondialisé. Platini n'en aurait peut-être pas ramassé trois alors qu'il était contemporain de Maradona. Et je trouve, même si ça choque énormément, que Benzema est un plus grand joueur que Zidane. Je le trouve plus complet, plus décisif. Il a un rayonnement collectif qui est comparable. »

Benzema au-dessus, même sans CdM

« Il a plus gagné que Zidane, il a gagné cinq fois plus de Ligue des Champions (cinq contre une), il a marqué énormément de buts, il est plus régulier, parce que le Zidane des dernières années, même s'il fait une grande Coupe du monde 2006, il est à la peine toute la saison. Donc très franchement, si l'on parle de foot, je trouve que Benzema est un plus grand joueur que les quatre footballeurs français qui l'ont précédé. Il n'a pas gagné la Coupe du monde ? Pour moi, on n'a pas donné à Benzema l'occasion de le faire, il a été écarté pendant cinq ans. Pour moi, c'est quelque chose qui ne le pénalise pas », a conclu le journaliste.