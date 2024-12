L'OM flingué par l'arbitre, l'ancienne star de Canal+ balance

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'arbitrage du match OM-LOSC a donné lieu à des contestations venues des deux clubs. Mais selon Pierre Ménès, c'est surtout Marseille qui peut se plaindre de Willy Delajod.

La rencontre entre l'Olympique de Marseille et Lille s'est soldée par un nul (1-1) qui ne fait l'affaire d'aucune des deux équipes, même si forcément l'OM est conscient d'avoir raté le coche en étant rejoint au score dans les dernières minutes. Après la rencontre, ce sont les décisions, ou plutôt les non-décisions de l'arbitre de ce match au sommet qui ont fait parler dans les deux camps. Roberto De Zerbi et Bruno Genesio ont fait des reproches à Willy Delajod, et les supporters des deux clubs se sont écharpés sur les réseaux sociaux sur ce sujet. Revenant sur ce match, qui a été passionnant du début à la fin, Pierre Ménès admet que si un des deux clubs doit se plaindre de l'arbitre, c'est essentiellement l'Olympique de Marseille plus que le LOSC.

L'arbitre d'OM-Lille a terni ce match au sommet

Sur sa chaîne Youtube, l'ancien consultant vedette du Canal Football Club a précisé pourquoi l'OM était plus à même de contester les décisions de Willy Delajod après ce match qui a tout de même mis la Ligue 1 en valeur, faute de mettre les arbitres tricolores à l'honneur. « Tout était superbe dans ce match sauf l’arbitrage de Monsieur Delajod. Quand vous avez à la fin d’un match les deux entraîneurs qui se plaignent de l’arbitrage, c’est forcément qu’il y a un problème. Je pense que les Marseillais ont plus de raisons de se plaindre que les Lillois avec franchement un bout de penalty pour Höjbjerg et un bout de penalty pour Rowe. L’un des deux aurait pu être sifflé sans que cela soit un scandale. Après, il n'y a rien à dire sur l’expulsion de Lirola, mais on peut aussi discuter de la présence de Diakité sur la pelouse pour égaliser vu le traitement qu’il a infligé à Maupay. C’est dommage de voir un tel match terni par un arbitrage de très faible niveau », a fait remarquer Pierre Ménès, qui ne ménage jamais les arbitres français...et ne l'a jamais fait.