Walker au Bayern, Pavard à City, le chassé-croisé de l’été

Kyle Walker a trouvé un accord pour rejoindre le Bayern Munich. Pour l'oublier, Manchester City rêve de Benjamin Pavard.

Le Bayern Munich a décidé de se mettre à l’anglais lors de ce mercato estival. Le club bavarois courtise ardemment Harry Kane avec une offre qui pourrait atteindre les 100 millions d’euros. Et pour convaincre l’attaquant de Tottenham que le projet du champion d’Allemagne est le bon, un autre international anglais pourrait faire le trajet vers la Bavière. En effet, selon Sky Deutschland, Kyle Walker a trouvé un accord définitif pour rejoindre le Bayern jusqu’en 2025, avec une option pour une saison de plus. Rien n’est encore fait puisqu’il faut trouver l’accord avec Manchester City. Mais étant donné que Pep Guardiola ne fait pas une confiance aveugle à son latéral droit dans les gros matchs, le bon de sortie pourrait venir. Le Bayern Munich espère boucler cette opération pour 15 ME et des bonus éventuels.

EXCLUSIVE: Manchester City have now Benjamin Pavard on top of their list as new right back. 🚨🔵 #MCFC



Pavard is Man City’s priority in case Kyle Walker will join Bayern, deal advanced on player side but not completed yet.



Bayern and City will discuss about Walker and Pavard. pic.twitter.com/Fdkrk5YqpI