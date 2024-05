L'OM supérieur à Liverpool, l'Atalanta va pleurer

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Après avoir éliminé Liverpool en quart de finale, l’Atalanta Bergame n’a aucune raison de craindre l’OM, septième de Ligue 1. Mais l’enfer du Vélodrome est promis aux Italiens par Pierre-Emerick Aubameyang.

En grande forme ces dernières semaines, l’Atalanta Bergame se présente avec l’étiquette du favori contre l’Olympique de Marseille en demi-finale d’Europa League. L’équipe de Gian Piero Gasperini a signé un exploit magistral au tour précédent en éliminant Liverpool grâce à un succès tonitruant à Anfield, avec une victoire 0-3 qui reste dans les esprits de tout le monde. A première vue, l’Atalanta n’a donc aucune raison de craindre outre mesure son déplacement à Marseille ce jeudi. Mais l’ambiance volcanique du Vélodrome est bien plus terrifiante pour les adversaires que celle de Liverpool selon Pierre-Emerick Aubameyang, qui a joué en Premier League pendant plus de cinq ans et qui est donc très bien placé pour comparer le Vélodrome et Anfield. Les joueurs de l’Atalanta sont prévenus par le meilleur buteur de l’OM, ils ne sont pas prêts à vivre l’enfer de l’enceinte marseillaise.

OM : L'Atalanta va découvrir l'enfer à Marseille https://t.co/pFjrpX3gIr — Foot01.com (@Foot01_com) April 30, 2024

« Anfield ? Je peux garantir à 200 % que l’ambiance du Vélodrome est exceptionnelle » a fait savoir l’attaquant gabonais dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport, avant de poursuivre. « C’est inégalable, surtout les soirs de coupe d’Europe et ce sera comme ça contre l’Atalanta. Nous aurons 65.000 supporters qui nous pousseront et comme nous l’avons fait contre Villarreal, nous voulons dynamiser le public et les impliquer dès les premières minutes. Les coupes d’Europe sont dans l’ADN de Marseille et dans le mien aussi. J’adore jouer cette compétition » a prévenu Pierre-Emerick Aubameyang, qui sera sans doute le deuxième argument le plus imposant des Marseillais face à l’Atalanta, juste après l’ambiance volcanique du Vélodrome. Un buteur hors pair, auteur de 27 buts depuis le début de la saison et un public exceptionnel qui n’a connu la défaite qu’une seule fois cette saison (contre le PSG), voilà une bonne raison d’espérer un exploit de l’équipe de Jean-Louis Gasset face à l’Atalanta jeudi soir en demi-finale aller de l’Europa League.