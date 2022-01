Un joueur de l'OM pour faire signer Mbappé à Madrid ?

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Le Real Madrid continue de travailler pour son prochain mercato estival. Le club madrilène cherche un défenseur central et pourrait se tourner vers William Saliba. Un choix qui lui permettrait de boucler un autre dossier, celui de Kylian Mbappé.

On n'est pas un grand club voire le plus grand club du monde sans être toujours en avance sur les autres. Le Real Madrid l'a bien compris et, comme à son habitude, il se montre déjà actif sur le mercato estival plusieurs mois en amont. Les Merengues sont bien sûr focalisés sur la venue de Kylian Mbappé. Le Français incarne le futur du football mondial et le Real ne peut laisser passer un tel phénomène. Toutefois, le club espagnol a d'autres problématiques à régler et notamment en défense centrale. Après les départs de Sergio Ramos et Raphaël Varane, la charnière est incarnée par David Alaba et Eder Militao. Le Brésilien notamment ne rassure pas toujours et un renfort à ce poste est clairement envisagé. Le défenseur de Chelsea Antonio Rudiger est visé mais le Real a aussi le regard tourné vers un autre club londonien, Arsenal.

Saliba et Mbappé, le Real veut reformer le duo de Bondy

Arsenal ou plutôt Marseille en ce moment. Car le Real a dans l'idée de recruter William Saliba, selon le quotidien catalan Sport. Prêté par les Gunners à l'OM cette saison, le défenseur français apparaît comme un solide et talentueux défenseur qui a naturellement tapé dans l'œil de Florentino Perez pour la saison prochaine. Outre sa capacité à tenir la défense madrilène, la venue de Saliba est aussi souhaitée parce qu'elle permettrait de finaliser le dossier principal pour Florentino Perez, le transfert de Kylian Mbappé.

En effet, l'amitié entre William Saliba et Kylian Mbappé n'a pas échappé au président du Real ainsi qu'aux journalistes espagnols. Les deux joueurs se connaissent depuis l'enfance puisqu'ils ont grandi ensemble à Bondy. Saliba était d'ailleurs entraîné par le père de l'attaquant du PSG, Wilfrid Mbappé, dans le club local et venait régulièrement chez le jeune Kylian. Il tient en estime le père de ce dernier. « Il m'a tout appris et si je suis là, c'est grâce à lui », avait indiqué Saliba au journal le Populaire du Centre en 2018. Le Real pourrait donc faire d'une pierre deux coups et renforcer son attaque comme sa défense avec le duo de Bondy.