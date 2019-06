Mercato : 45 ME sur 5 ans, Rabiot fonce à la Juventus

Dans : Mercato, PSG, Serie A.

Eloigné des terrains depuis six mois, Adrien Rabiot va-t-il rebondir à la Juventus Turin ? Ce mardi soir, c’est la tendance, plusieurs médias s’accordant sur le fait que le Parisien et le champion d’Italie en titre ont trouvé un accord.

A en croire El Chiringuito de Jugones, un contrat de cinq ans attend l’international français en Italie, avec un salaire de 7 ME annuel et une prime à la signature de 10 ME, soit un total de 45 ME. Une information confirmée par Yahoo Sport, qui indique que tout est en ordre pour la signature de Rabiot à la Juventus, club qui fait honneur à sa réputation de récupérer tous les meilleurs joueurs libres de tout contrat. La nouvelle ne devrait néanmoins pas être officialisée avant le 30 juin prochain, date officielle de la fin de son bail le liant au PSG.