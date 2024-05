Aguerd à l'OM, Benatia tient son énorme coup

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Arrivé avant le mercato d'hiver, Mehdi Benatia a pris ses marques et compte désormais frapper fort cet été. Notamment en faisant venir son compatriote Nayef Aguerd, recruté par West Ham il y a deux ans.

Malgré de nombreux joueurs à ce poste, l’Olympique de Marseille a du mal à trouver la bonne formule en défense centrale. Si Leonardo Balerdi donne satisfaction, Samuel Gigot n’est pas jugé assez fiable, et pour le reste, entre les blessures régulières de Chancel Mbemba et celle longue durée de Bamo Meité, il n’est pas évident pour Jean-Louis Gasset et ses prédécesseurs de trouver la bonne charnière. Surtout que cet été, l’Argentin risque de partir maintenant que sa cote est la plus élevée sur le marché des transferts, et que l’OM n’a quasiment aucune chance de lui proposer des challenges à la hauteur de ses ambitions.

Aguerd, ça va être très cher

Pas de quoi décontenancer Pablo Longoria, qui adore relever ce genre de challenges et trouver le défenseur central capable d’être le nouveau patron à ce poste. Et dans cette optique, le président de l’OM a ciblé un joueur capable de faire saliver les supporters provençaux. Car il s’agit d’un joueur que les suiveurs de la Ligue 1 connaissent très bien, en la personne de Nayef Aguerd. Pendant longtemps, le défenseur marocain a fait l’unanimité du côté de Rennes, en étant le patron du club breton à l’arrière. Depuis, il a pris son envol pour West Ham, où il est un titulaire régulier, mais sans forcément complètement exploser en Premier League. Selon le journaliste Hakim Zhouri, qui suit de près l’actualité des Lions de l’Atlas et de l’OM, Mehdi Benatia est derrière cette piste et fait actuellement le forcing pour se placer dans ce dossier.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Nayef Aguerd (@nayefaguerd)

Première bonne nouvelle dans cette optique, West Ham serait à l’écoute des offres pour le Marocain de 28 ans, qui avait tout de même signé chez les Hammers pour 35 ME en 2022. Le voir repartir deux ans plus tard serait une déception pour le club londonien, mais le remodelage prévu cet été peut permettre un tel transfert. A condition pour l’OM de mettre le prix, car si les Anglais ne sont pas si bons vendeurs que cela, impossible de voir Nayef Aguerd partir pour moins de 20 millions d’euros, au grand minimum. Il reste à savoir si le Marocain est attiré par le projet marseillais, et si Pablo Longoria trouvera les arguments financiers pour poursuivre cette piste attractive sur le papier, mais trèss onéreuse.