Todibo à Tottenham en janvier, Nice est vraiment menacé

Très solide cette saison à Nice, Jean-Clair Todibo fait rêver plusieurs clubs européens. C'est notamment le cas en Angleterre où Manchester United a été rejoint par Tottenham dans la liste des prétendants au défenseur français.

Il est le symbole de la réussite niçoise en Ligue 1 et surtout de la solidité défensive des Aiglons. Jean-Clair Todibo est le vrai roc de Nice cette saison. Patron de la meilleure défense de Ligue 1 (9 buts encaissés après la 16e journée), le jeune international français de 23 ans est l'un des points forts de l'effectif azuréen. Après un passage raté à Barcelone, Todibo s'est relancé à Nice où il n'a fait que progresser depuis 2021. De quoi lui redonner sa chance au sein des grosses formations européennes. Todibo a notamment la cote en Angleterre.

Jean-Clair Todibo est déjà dans le viseur de Manchester United depuis l'été dernier. Néanmoins, pour le moment, le Français a préféré rester à Nice pour conserver du temps de jeu. Il vise une place dans la liste des 23 de Didier Deschamps pour l'Euro 2024. Cependant, un autre club anglais veut le faire changer d'avis en janvier : Tottenham. Selon Fabrizio Romano, les Spurs vont tout tenter pour arracher sa signature cet hiver même si, au-delà de Todibo, il faudra surtout convaincre Nice. Les Niçois qui rêvent de Ligue des champions l'an prochain ne veulent lâcher aucun cadre de Francesco Farioli.

🚨⚪️ Understand Tottenham have now opened talks to sign Jean Clair Todibo in January.



He’s high on Tottenham list, not easy deal with OGC Nice — but talks now starting.



🇫🇷 Spurs spoke also to player’s camp in the recent days.



Todibo remains also on Man United list since June. pic.twitter.com/tMx4Nu5Apq