Le Zidane de Rennes fait saliver le Real Madrid

Par Mehdi Lunay

Le Real Madrid s'apprête à entamer un nouveau cycle avec le départ annoncé de cadres vieillissants. En attaque, pour remplacer Benzema, le Real pense à la pépite brésilienne Endrick. Pour l'accompagner, Madrid mise sur un jeune espoir rennais de 17 ans.

Dans le football de 2023, encore plus qu'avant, les grosses écuries européennes doivent anticiper l'avenir de plus en plus tôt. Le Real Madrid est l'un des maîtres en la matière. En 2018 puis en 2019, le club merengue prenait tout le monde de court en signant les Brésiliens Vinicius et Rodrygo. Deux jeunes talents qui ont désormais atteint leur pleine maturité. Fort de son coup, le Real veut retenter sa chance l'été prochain alors que la majorité de son effectif se fait vieillissant : Modric (37 ans), Benzema (35 ans), Kroos (33 ans) entre autres. Pour prendre leur place, Florentino Perez et ses hommes ont déjà des noms sous le coude.

Désiré Doué, le nouveau Zidane du Real ?

Le premier, depuis plusieurs mois, est le jeune prodige brésilien de 16 ans Endrick. L'attaquant fait déjà forte impression en Serie A brésilienne avec le club de Palmeiras. Tous les clubs européens se l'arrachent mais le Real semble avoir une longueur d'avance sur le dossier. Toutefois, cette prise ne contenterait pas les Madrilènes. En effet, selon El Nacional, ceux-ci ont un autre crack dans le viseur : Désiré Doué, la jeune pépite rennaise de 17 ans.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par dd33 (@desire.doue)

A peine installé en U19, Doué a été intégré dans le groupe pro par Bruno Génésio cette saison. Il a déjà participé à 25 matchs de Ligue 1 et 7 de Ligue Europa. Il a marqué 4 buts et délivré une passe décisive. Un bilan impressionnant à son âge et une maturité qui fait penser aux meilleurs. La presse espagnole le compare déjà à un jeune Zinédine Zidane, lui qui évolue aussi à un poste de milieu offensif. El Nacional précise que Doué coûterait au moins 35 millions d'euros. Il faut dire que le jeune talent français est aussi suivi par le Bayern, Chelsea ou encore Dortmund. Mais, le jeu en vaut la chandelle pour le Real, bien loti en Ligue 1 par le passé avec les jeunes talents : Benzema, Tchouaméni et déjà à Rennes Eduardo Camavinga.