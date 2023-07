Tchouaméni courtisé, le Real ne le retient pas

Dans : Mercato.

Par Adrien Barbet

Recruté la saison dernière par le Real Madrid contre 80 millions d'euros, Aurélien Tchouaméni a vécu une première année mitigée en Espagne où son compatriote Eduardo Camavinga est passé devant lui dans la hiérarchie. Un top club européen suit sa situation.

S'il est indiscutable en équipe de France, ce n'est pas la même chose en club, avec le Real Madrid. Aurélien Tchouaméni a quitté l'AS Monaco il y a un an pour s'imposer dans le club le plus exigeant au monde. Et si sa première saison n'est pas désastreuse, elle n'a pas eu le mérite de convaincre Carlo Ancelotti qui fait plus confiance à Eduardo Camavinga. Avec le recrutement de Jude Bellingham et les prolongations de Toni Kroos et de Luka Modric, la concurrence est encore plus rude pour le Français. Selon les informations de Sport, le Real Madrid est ouvert à un départ cet été pour l'ancien Bordelais si une offre intéressante tombe lors du mercato estival. Ça tombe bien car le Bayern Munich est séduit par les qualités du joueur de 23 ans.

100 millions, le Real lâche Tchouaméni sans réfléchir

Le média espagnol explique que le Bayern Munich est prêt à offrir 100 millions d'euros au Real Madrid pour Aurélien Tchouaméni. Une offre ahurissante que les Merengue pourraient accepter sans réfléchir. Le club de la Maison Blanche a même déjà pensé au remplaçant du Français avec Gabi Veiga. Le jeune talent du Celta Vigo devrait coûter aux alentours de 40 millions d'euros et sera un renfort intéressant avec un profil plus offensif. Le remplaçant de Casemiro ne fait pas l'unanimité au Real Madrid et risque d'en payer les frais. Il y a toutefois peu de chances que le club allemand offre autant puisque l'argent est souvent dépensé de manière méticuleuse chez les Bavarois. Toujours est-il que le Real Madrid ne compte pas retenir son milieu de terrain si une telle offre arrive officiellement sur la table.