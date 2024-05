TV ‍: Beinsports et le Qatar obligés d'acheter la Ligue 1

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

La saison de Ligue 1 se termine ce dimanche, et l'on attend toujours de savoir qui diffusera le Championnat de L1 jusqu'en 2029. Mais Beinsports n'a pas eu réellement d'autre choix que de s'offrir les droits TV.

Ce dimanche soir, les amateurs de football iront sur Prime Vidéo pour suivre le multiplex de la 34e et dernière journée du championnat de Ligue 1. Ce sera aussi l'occasion d'assister à la fin d'une chaîne qui a plutôt bien fait son travail depuis qu'Amazon a racheté les droits. Mais le contrat s'achève et la LFP souhaite désormais un diffuseur jusqu'en 2029. L'appel d'offres ayant été un fiasco total, Vincent Labrune négocie de gré à gré et sauf énorme rebondissement, c'est Beinsports qui va rafler la mise. Ce n'est pourtant pas le président de la Ligue de Football Professionnel qui doit être félicité pour ce deal, puisque l'intervention d'Emmanuel Macron a été décisive. Ancien patron des Sports de Canal+, Cyril Linette n'a pas tourné autour du pot ce dimanche sur RMC.

Beinsports et le Qatar n'ont pas eu le choix

📺 Droits TV : la L1 est-elle toujours attractive ?



🗣️ @CyrilLinette : "La réponse est évidemment 'non', c'est indiscutable ! On va finir avec un deal purement politique mais la LFP s'est bien battue et le résultat n'est pas cata'". #RMCLive pic.twitter.com/jZYJ4JOuBk — Les Grandes Gueules du Sport - RMC (@GGsportRMC) May 19, 2024

Interrogé sur l'attractivité de la Ligue 1, le consultant de RMC a été très tranchant. « Si la Ligue 1 est-toujours aussi attractive ? Évidemment que non, c’est indiscutable. Il y a un an on nous parlait d’Apple, de DAZN, d’Amazon pour l’appel d’offres et ça n’a pas marché. On va finir avec un deal politique puisqu’on force la main au Qatar et à Beinsports pour mettre l’argent qu'il faut. Le football français a sauté sans parachute en tournant le dos à Canal+ deux fois de suite et se retrouve dans une situation assez catastrophique. Un championnat dominé par un seul club, ce n’est jamais bon, et en plus le football français a toujours confondu la valeur de son produit avec sa valeur stratégique. Tant qu’il y avait de l’opposition entre les diffuseurs, on pouvait mettre des centaines de millions d’euros, mais Canal+ perdait beaucoup d’argent sur le foot. C+ le faisait non pas pour de la rentabilité, mais pour des raisons concurrentielles. La valeur économique de la Ligue 1, quand on raisonne par rapport aux gens motivés par un abonnement, c’est 500 millions d’euros », a confié Cyril Linette, heureux de voir la Ligue 1 sur Beinsports, mais conscient que sans l'intervention du chef de l'Etat cela aurait été la catastrophe pour les 18 clubs de notre Championnat.