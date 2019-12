Steven N'Zonzi, Lyon abandonne, Marseille arrive !

Dans : Mercato.

Annoncé comme un renfort possible de l'Olympique Lyonnais, Steven Nzonzi serait plutôt sur les tablettes de l'Olympique de Marseille affirme la presse italienne.

Tandis que l’on évoquait déjà un chassé-croisé entre Lyon et Marseille concernant un possible retour de Faouzi Ghoulam, en partance du Napoli, voilà que cette fois c’est le dossier Steven Nzonzi qui semble permettre aux deux clubs d’être cités dans le même dossier à moins de 48 heures de l’ouverture du mercato. Alors que le nom du champion du monde 2018 prêté par l’AS Rome à Galatasaray était régulièrement évoqué comme une cible potentielle de l’Olympique Lyonnais, TMW affirme que le club de Jean-Michel Aulas a totalement abandonné la piste d’un joueur devenu indésirable en Turquie et qui ne masque pas son désir de mettre fin très rapidement à son expérience à Istanbul.

Nzonzi à l'OM, Strootman à Rome

Mais si le média italien indique que Steven Nzonzi n’est plus une priorité de l’OL lors du mercato hivernal, il précise que le joueur français pourrait être impliqué dans une opération entre l'Olympique de Marseille et la Roma, laquelle pourrait inclure le retour de Kevin Strootman dans la cité éternelle. Tout cela semble évidemment très flou, car si Jacques-Henri Eyraud veut se séparer du milieu néerlandais c’est pour soulager sa masse salariale et pas l’inclure dans un deal qui ne rapportera pas autant que prévu à l’Olympique de Marseille si Steven Nzonzi arrive dans le sens inverse. Mais c'est une évidence, lorsque l'OL sera là, l'OM ne sera pas loin, et inversement lors de ce marché ds transferts.