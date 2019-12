OL : Lyon et Nzonzi, la piste XXL du mercato ?

Dans : OL.

Même si l'Olympique Lyonnais travaille sur des pistes offensives, l'intérêt du club de Jean-Michel Aulas pour Steven Nzonzi se confirme ce mercredi soir. L'OL pourrait s'offrir le champion du monde, et Rudi Garcia aurait validé ce dossier.

Le président de l’Olympique Lyonnais l’avait confié il y a quelques semaines, il était disposé à faire des efforts financiers pour renforcer son équipe lors du mercato d’hiver, et cela même avant les blessures graves de Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde. Mais si l’OL va évidemment s’activer dans le secteur offensif lors du marché des transferts, le club rhodanien pourrait bien faire venir un milieu défensif d’expérience. Selon L’Equipe, la piste qui mène à Steven Nzonzi, prêté cette saison par l’AS Rome à Galatasaray, semble se préciser de plus en plus. Le champion du monde est clairement en guerre avec ses dirigeants, puisque le club stambouliote a décidé de mettre Nzonzi à l’écart pour un motif disciplinaire.

Cependant ces problèmes pourraient être liés aux difficultés financières de Galatasaray, le club ne parvenant plus à payer certains salaires. C’est dans ce climat pour le moins tendu que l’Olympique Lyonnais aurait noué des contacts avec la Roma et l’entourage de Steven Nzonzi afin de savoir si un prêt ou même un transfert était envisageable au mercato d’hiver. Même si l’affaire n’est pas encore scellée, loin de là, Jean-Michel Aulas aurait déjà reçu le soutien de Rudi Garcia, qui serait favorable à la venue du milieu de terrain français. Cependant, l'an dernier, le nom de Nzonzi avait déjà circulé du côté de la capitale des Gaules, mais faute d'un accord unanime en interne sur ce profil, l'affaire n'avait pas été très loin.