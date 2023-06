Sergio Ramos en Arabie saoudite, sa femme dit non

Dans : Mercato.

Annoncé du côté d'Al-Hilal, Sergio Ramos fait machine arrière et se voit bien boucler sa carrière à Séville. Il faut dire que madame Sergio Ramos ne s'imagine pas habiter en Arabie Saoudite.

En fin de carrière, Sergio Ramos espérait prolonger encore d’un an avec le Paris SG, où il venait de réaliser une saison correcte, et en tout cas bien meilleure que la précédente. Aucun accord n’a pu être trouvé, et dans le coup de balai prévu par la direction parisienne, le défenseur central a ainsi été libéré sans pouvoir continuer l'aventure. Cela avait déjà été le cas dans une situation similaire au Real Madrid en 2021, ce qui lui avait permis de signer un contrat avec le PSG. En conséquence, l’ancien du Real Madrid est à l’écoute des offres, et il se dirigeait tranquillement vers l’Arabie Saoudite. A 37 ans, Sergio Ramos était en contact avec Al-Hilal, le club qui a failli faire venir Lionel Messi, pour un contrat de deux ans avec un salaire de 30 millions d’euros.

Un retour à Séville avec un grand pardon ?

Mais selon El Chiringuito, cette piste n’est désormais plus la privilégiée dans le clan de l’Espagnol. En effet, la femme du champion du monde 2010 n’a absolument aucune envie de rejoindre le Moyen-Orient. Il faut dire que le couple revient régulièrement vers l’Espagne et l’Andalousie quand il en a l’occasion, et ce genre de trajet sera bien plus difficile si Sergio Ramos s’engage en Arabie saoudite. Résultat, une piste italienne est aussi à l’étude, tout comme un retour là où tout a commencé, du côté du FC Séville. Même si la relation avec les fans du FC Séville est passée de l’amour à la haine en raison de ses célébrations de buts parfois trop exubérantes à Sanchez Pizjuan, le frère du défenseur central discute néanmoins avec le club andalou au sujet d’un retour au pays. En tout cas, l’ancien joueur du PSG pourra toujours rouvrir le dossier saoudien, mais cela ne semble pas être le premier choix du clan Sergio Ramos.