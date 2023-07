Sandro Tonali à Newcastle pour 70ME ‍! (officiel)

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Qualifié pour la Ligue des champions, Newcastle passe un cap sur le marché des transferts. Les Magpies réalisent le transfert le plus cher de l'histoire pour Sandro Tonali.

Plus puissant depuis l'arrivée du Fonds Saoudien d'Investissement à sa tête, Newcastle était resté relativement modeste dans ses achats la saison passée par rapport aux grosses écuries européennes. Ce temps semble révolu avec la qualification des Magpies en Ligue des champions. Le club du nord de l'Angleterre a déboursé 70 millions d'euros pour s'offrir les services de Sandro Tonali. Le milieu de terrain italien de 23 ans arrive du Milan AC. Il signe un contrat de cinq ans à Newcastle, devenant le transfert le plus onéreux de l'histoire du club juste devant Alexander Isak la saison passée (70 millions mais avec bonus).

« A 23 ans, Sandro a déjà une expérience importante en tant que joueur clé dans un championnat européen majeur et en ligue des champions, tout comme en sélection nationale. Mais, il a aussi l’opportunité et le potentiel de progresser et d’évoluer avec nous. Je suis excité de l’inclure dans notre équipe et j’ai hâte de voir ce que cela donnera dans la saison excitante qui nous attend », a réagi le manager de Newcastle Eddie Howe.