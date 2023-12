Saliba roi de Premier League, le PSG est intéressé

Titulaire indiscutable à Arsenal, William Saliba est en train de s'imposer comme l'un des meilleurs joueurs de la Premier League à son poste. Le Français est convoité par le Paris Saint-Germain.

Leader de la Premier League et qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, Arsenal confirme son renouveau et semble encore plus solide que la saison dernière. Cette solidité est également due aux performances de William Saliba. Lors de la précédente journée du championnat anglais, le joueur de 22 ans a été élu homme du match contre Liverpool (1-1). L'ancien défenseur de l'AS Saint-Étienne a livré une prestation solide, comme depuis le début de l'exercice 2023/2024 où il est intraitable. En juillet dernier, Saliba a prolongé avec les Gunners jusqu'en juin 2027, de quoi balayer toutes les propositions du mercato sur son avenir. Toutefois, Fabrizio Romano avance que le PSG et le Bayern Munich restent intéressés pour s'offrir les services du roc de 1m92, même si ce dernier n'est pas décidé à quitter le club londonien.

🔴⚪️ William Saliba was excellent once again yesterday… and Arsenal believe his contract extension was one more key piece of their project completed this year.



◉ Contract until June 2027.

◉ NO release clause included.

◉ PSG and Bayern were interested but he wanted to stay. pic.twitter.com/yP24wrrO2A