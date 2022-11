Rennes après l'OL, la Juventus fait son marché de Noël en L1

Dans : Mercato.

Par Adrien Barbet

La Coupe du monde 2022 a commencé et pour la première fois de l'histoire, elle se déroule en hiver. L'occasion pour les clubs de faire une pause et de se concentrer sur le mercato hivernal qui ouvrira ses portes quelques jours après le mondial au Qatar. La Juventus surveille deux pépites de la Ligue 1.

Après un début de saison catastrophique en Serie A, la Juventus reste une série de 6 victoires consécutives en championnat, dont des succès très importants contre l'Inter Milan et la Lazio de Rome. Une série stoppée par la Coupe du monde mais qui permet aux Turinois de remonter sur le podium. Afin de s'assurer une place en Ligue des Champions pour la saison prochaine et de faire bonne figure en coupe d'Italie et en Europa League, les dirigeants italiens suivent de près les performances de Malo Gusto. Le jeune défenseur de l'OL n'est cependant pas le seul joueur de Ligue 1 à être pisté par les Bianconeri.

La Juventus va suivre l'épopée de la Belgique

La Belgique est l'équipe la plus veille de la Coupe du monde 2022 avec une moyenne d'âge de 29 ans. Mais dans cette équipe de vétérans, une jeune pépite se démarque. Jérémy Doku. Selon les informations du spécialiste du mercato, le journaliste Ignazio Genuardi, le joueur du Stade Rennais est suivi par la Juventus de Turin. La Veille Dame va suivre avec la plus grande attention les performances de la Belgique et surtout de l'ailier de 20 ans. Le profil de l'ancien joueur d'Anderlecht plaît particulièrement aux Turinois qui comme pour Malo Gusto, sont prêts à passer à l'offensive dès cet hiver lors du mercato. Avec une équipe vieillissante et sur le déclin, les dirigeants italiens souhaitent recruter des jeunes joueurs afin d'insuffler une nouvelle dynamique et de reconquérir le championnat italien.