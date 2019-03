Real : Zidane plombe déjà le plan mercato de Cristiano Ronaldo

Dans : Mercato, Liga, Serie A.

Avec le retour de l’entraîneur Zinédine Zidane, la hiérarchie a été bousculée dans le vestiaire du Real Madrid.

Dès son premier match sur le banc, le Français n’a pas hésité à réinstaller les cadres qui l’avaient aidé à remplir son palmarès. L’occasion pour Keylor Navas, Gareth Bale, Isco et Marcelo de retrouver le onze de départ. Une équipe type dont le Brésilien de 30 ans semblait très loin sous les ordres de Santiago Solari. Rappelons que le coach argentin jugeait le latéral gauche hors de forme et lui préférait le jeune Sergio Reguilon, qui a parfaitement saisi sa chance.

De quoi remettre en cause l’avenir de Marcelo que l’on annonçait sur le départ, plus précisément à la Juventus Turin où son ami Cristiano Ronaldo souhaitait l’accueillir. Mais ça, c’était avant que Zidane ne lui redonne le sourire et un statut de titulaire. En effet, le quotidien As affirme que le joueur sous contrat jusqu’en 2022 a finalement décidé de rester à la Maison Blanche aux côtés du technicien français. A croire que l’entraîneur madrilène s’est montré plus convaincant que CR7.