Real : Sur le départ, Benzema peut remplacer Cristiano Ronaldo

Alors que l’on annonçait un accord définitif, Karim Benzema n’a toujours pas prolongé au Real Madrid. L’attaquant en fin de contrat a revu ses exigences à la hausse. Du coup, la situation stagne et des clubs de Premier League se tiennent à l’affût pour le Français.

Les adversaires du Real Madrid sont prévenus, Karim Benzema revient avec une énorme détermination. L’international français, forfait pour la Coupe du monde 2022, n’a pas digéré les conditions de son éviction du groupe. Et compte bien évacuer sa frustration sous le maillot de la Maison Blanche. Mais le Mondial raté n’est peut-être pas sa seule source de motivation.

Ancelotti : « Benzema ? On a retrouvé un joueur avec beaucoup d'enthousiasme, très motivé. Il sait que la première partie de la saison n'a pas été bonne et il veut montrer des choses lors de la seconde partie. »

Sa situation contractuelle peut également influencer son état d’esprit. Pour rappel, Karim Benzema a entamé la dernière année de son contrat au Real Madrid. On annonçait un accord entre les deux parties. Mais force est de constater que le club madrilène n’a rien officialisé. D’après le média El Nacional, il existe effectivement des points de désaccord entre l’attaquant et ses dirigeants.

Compte tenu de sa dernière saison et du Ballon d’Or remporté, le Français souhaite devenir le joueur le mieux payé de l’effectif, devant le Belge Eden Hazard. L’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais réclame aussi un contrat de deux ans, et non pas la seule année proposée par ses supérieurs. Pas de quoi inquiéter le président Florentino Pérez, toujours serein et persuadé de trouver un accord avec son capitaine.

Successeur de Ronaldo à MU ?

On connaît l’attachement de Karim Benzema au Real Madrid, dont la direction l’imagine mal partir libre l’été prochain. C’est pourtant bien le scénario qui se dessine, et qui attire l’attention en Angleterre. Toujours selon la même source, Arsenal se tient à l’affût en cas de désaccord définitif, tout comme Manchester United qui cherche à remplacer Cristiano Ronaldo. Et pour y parvenir, les Red Devils comptent sur les ex-Merengue Raphaël Varane et Casemiro afin de convaincre KB9. Florentino Pérez a donc tout intérêt à se méfier.