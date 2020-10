Real : Mbappé, Pogba, Zidane s'est fait jeter de partout

Dans : Mercato.

Contrairement à l’été 2019, où le Real avait déboursé des dizaines de millions d’euros sur le marché des transferts, le dernier mercato a été plutôt calme à Madrid.

S’ils ont empoché près de 100 millions d’euros avec les ventes d’Achraf Hakimi (Inter Milan), Sergio Reguilón (Tottenham) ou Óscar Rodríguez (FC Séville), les Merengue ont déboursé… zéro centime dans le sens des arrivées. Durant l’été, Zinedine Zidane disait que son équipe n’avait pas besoin de renforts en vue de cette saison 2020-2021. Un simple discours de façade, car en coulisses, l’entraîneur français a fait tout son possible pour que Florentino Pérez sorte le chéquier du Real. En vain… Pourtant, Zizou avait coché le nom de cinq joueurs à recruter, tous Français. Et ils ont tous été refusés par Florentino Pérez.

D’après les informations de Don Balon, ZZ rêvait d’abord de Kylian Mbappé. Mais sachant que le PSG ne voulait pas laisser partir sa star et vu que le Real n’avait de toute façon pas les moyens financiers pour se l’acheter à deux ans de la fin de son contrat à Paris, l’affaire a été tuée dans l'oeuf. Ensuite, Madrid a aussi pensé à Paul Pogba, comme il y a un an. Jugé trop cher, d’autant plus après une saison compliquée à Manchester United, le champion du monde n’a donc toujours pas réalisé son rêve de jouer au Bernabéu. Puis, le Real a fait une offre ferme pour Eduardo Camavinga. Mais le Stade Rennais a mis son veto, et le deuxième plus jeune buteur des Bleus a lui aussi souhaité rester dans son club formateur pour y découvrir la Ligue des Champions et pour poursuivre sa progression.

À la recherche d’un défenseur central, Zidane a par la suite songé à Dayot Upamecano, mais le RB Leipzig a là aussi dit non. Par conséquent, le Real a promis de revenir à la charge en 2021, quand Upamecano aura une clause de résiliation de 42 millions d'euros. Une somme que le club champion d’Espagne a failli mettre sur Houssem Aouar en toute fin de mercato, mais là aussi, le deal a capoté du côté de l’OL… Ce qui n’est que partie remise, car il se pourrait bien que les prochains renforts du Real soient des membres de l’équipe de France.