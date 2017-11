Real Madrid : Un gardien à 20 ME tout proche de signer

Dans : Mercato, Liga.

A la recherche d’un portier pour remplacer Keylor Navas dans les mois à venir, le Real Madrid a jeté son dévolu sur Kepa Arrizabalaga.

Le portier de l’Athletic Bilbao n’a que 23 ans, mais il est déjà considéré comme le grand gardien à venir de la Roja. Autant dire que le Real Madrid n’a pas l’intention de laisser passer sa chance, surtout que le Basque est en fin de contrat au mois de juin. Mais selon Marca, plutôt que d’attendre que la concurrence soit largement ouverte, le champion d’Europe 2017 va lâcher 20 ME dès cet hiver, soit le montant de sa clause libératoire, pour le récupérer de manière certaine. Bilbao a vu le coup venir, et essaye depuis des semaines de prolonger son portier, pour y associer une clause libératoire bien plus élevée, de l’ordre de 60 ME. Sans succès pour le moment, Kepa ayant opté pour le Real Madrid, qui devrait officialiser cette transaction en janvier.