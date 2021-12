Raiola et Haaland, un communiqué pour stopper le délire !

Dans : Mercato.

Par Claude Dautel

L'agent d'Erling Haaland a mis le feu vendredi en évoquant l'avenir de l'attaquant de Dortmund. Mais 24 heures plus tard, Mino Raiola fait une brutale mise au point.

Mino Raiolo a beau être l’un des agents les plus puissants du monde, lorsqu’il sait qu’il a fait une faute de communication, il l’assume. Il y a 24 heures, l’agent d’Erling Haaland avait affolé les plus gros clubs de football de la planète concernant le cyborg norvégien. « Erling Haaland va monter d’un cran l’été prochain. Real Madrid, Bayern, Barça et Manchester City, ce sont les grands clubs qu’il peut rejoindre. Quand ? Probablement cet été, peut-être le suivant. Mais il y une possibilité que ce soit cet été. Quand il a signé à Dortmund, il savait qu’une marche plus haute devait encore être franchie plus tard »,avait expliqué Mino Raiola sur une télévision sportive allemande. Le fait que l’agent du buteur de Dortmund cite ces quatre clubs avait suscité de l’émotion, y compris au sein du BVB où l’on a fait remarquer que la star avait tout de même un contrat jusqu’en 2024.

Face à cette situation, et plutôt que de faire profil bas, Mino Raiola a tenu à préciser les choses dans un communiqué mis en ligne sur les réseaux sociaux. « Je veux clarifier les choses suivantes au sujet de mon interview sur Sport1. Les 4 clubs que j’ai mentionnés au sujet de l’avenir d’Haaland étaient justes des exemples afin de dire que, quand il quittera Dortmund, il ira dans un des 15 plus grands clubs européens. Actuellement, Erling est concentré uniquement sur le football, il n’y a aucune négociation avec un club. Et je réaffirme ce que j’ai dit, il n’est pas certain qu’il quitte Dortmund cet été, peut-être que ce sera l’année suivante », a précisé l’agent de la machine à buts du Borussia Dortmund et de la Norvège.