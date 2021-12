La décla choc, Haaland au PSG, c'est non !

Dans : PSG.

Erling Haaland, visé par le PSG pour remplacer Kylian Mbappé si jamais ce dernier s'en va, n'a pas l'intention de rejoindre Paris et la France.

L’été 2021 a été chaud, le prochain risque d’être bouillant. Ce ce sont pas les prévisions météorologiques, mais plutôt l’état du marché des transferts. Si Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ont changé d’air en 2021, ce qui n’était jamais arrivé, deux des plus grands espoirs de la planète football vont en faire de même en 2022. Peu de suspense pour Kylian Mbappé, il fonce vers le Real Madrid et ne s’en cache pas, même s’il ne peut pas le dire à voix haute. En Espagne, on se prépare déjà à l’accueillir comme la grande star que le club merengue attend pour retrouver tout son prestige, et sa capacité à remporter les plus grands trophées. Pour compenser son départ, le PSG ne pourra pas rester inactif. Même si Lionel Messi et Neymar seront très probablement encore là, le club de la capitale entend bien s’offrir un attaquant de premier ordre.

Le PSG n'a pas le choix, il a besoin d'Haaland

La solution, elle est évidente pour certains observateurs. Interrogé récemment sur RMC, Mathieu Bodmer, consultant notamment pour Amazon et ancien joueur du PSG, avait été limpide. « Si Mbappé part, il faut aller chercher Haaland. Le PSG n’a pas le choix », avait prévenu Mathieu Bodmer, pour qui le Paris SG se doit d’aller prendre un « 9 » de premier choix, et pour cela Haaland fera largement l’affaire. Mais encore faut-il que le Norvégien l’entende de cette oreille. Et notamment son agent Mino Raiola, qui ne laisse jamais rien transparaitre au hasard. Très chaud sur le sujet en ce moment, l’agent néerlandais a évoqué l’avenir de l’attaquant de Dortmund. Et même s’il est proche du PSG, avec qui il discute régulièrement pour plusieurs de ses joueurs, Mino Raiola n’a pas cité le nom du club parisien quand il a été question de la future destination de Haaland.

« Erling Haaland va monter d’un cran l’été prochain. Real Madrid, Bayern, Barça et Manchester City, ce sont les grands clubs qu’il peut rejoindre. Quand ? Probablement cet été, peut-être le suivant. Mais il y une possibilité que ce soit cet été. Quand il a signé à Dortmund, il savait qu’une marche plus haute devait encore être franchie plus tard », a confié Mino Raiola à Sport1, histoire de lancer les hostilités au sujet de l’avenir du cyborg norvégien. Le PSG est prévenu, il ne fait pour le moment pas partie des candidats à la venue d'Haaland.