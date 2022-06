PSG : Skriniar arrive à Paris, l'Inter au travail

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Ce n'est qu'une question d'heures avant que Milan Skriniar ne rejoigne enfin le PSG. Une opération qui va rapporter plus de 70 millions d'euros à l'Inter Milan mais va laisser un trou en défense centrale. Pour le remplacer, deux options s'offrent aux Nerazzuri.

En Italie, on s'accorde à dire que le PSG va réaliser une très belle opération et même un coup retentissant. En signant Milan Skriniar, les Parisiens mettent la main sur le meilleur défenseur central de Serie A ou pas loin. Le Slovaque tenait la baraque faisant de la défense de l'Inter l'une des plus solides d'Europe. Si le coût du transfert estimé à plus de 70 millions d'euros peut être jugé excessif pour le PSG, c'est bien l'Inter qui va perdre quelque chose en laissant partir un roc. Les Nerazzuri doivent s'atteler à lui trouver un suppléant à la hauteur et dans les plus brefs délais.

Milenkovic et Bremer pour remplacer Skriniar à l'Inter

Et, selon les informations de Tuttomercato, c'est vers le marché transalpin que se tourne déjà les regards des recruteurs intéristes. Plus précisément à la Fiorentina et au Torino. Chez la Viola, c'est le Serbe de 24 ans Nikola Milenkovic qui est ciblé. Un joueur prometteur mais qui est aussi dans les radars de la Juventus, au cas où Matthijs de Ligt filerait au mercato. Dans l'autre club de Turin, l'Inter n'est pas passé à côté du phénomène brésilien Gleison Bremer.

Paris Saint-Germain will push again in negotiations for Milan Škriniar next week. New contacts expected with Inter to discuss again after opening bid turned down 🔵🇸🇰 #PSG



PSG expected to offer around €60m - while Inter have an agreement with Bremer on personal terms since Jan. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 25, 2022

Le solide défenseur central de 25 ans a crevé l'écran avec le Torino, si bien que toute l'Europe se l'arrache déjà. Bremer était notamment sur les tablettes du PSG qui va finalement privilégier Milan Skriniar. Dans les plans de l'Inter, l'intention est de recruter à la fois Milenkovic et Bremer pour la saison prochaine. Avec un tel duo, les Nerazzuri oublieraient bien vite le départ de Milan Skriniar au PSG.