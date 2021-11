PSG : Mbappé-Benzema, l'Espagne met le feu au dossier

Dans : Mercato.

Par Alexis Rose

Kylian Mbappé n’a toujours pas prolongé son contrat au sein du Paris Saint-Germain. Les rumeurs l’envoient du côté du Real Madrid, et même Karim Benzema est mis sous pression.

Depuis que le champion du monde a lâché sa bombe médiatique, en avouant son désir de quitter le PSG et de rejoindre le Real Madrid lors du dernier mercato estival, les bruits de couloir ont baissé en intensité. Il faut dire que le futur de l'international français ne fait plus aucun doute ou presque. Car même si Leonardo et Nasser Al-Khelaifi rêvent de prolonger le contrat de Mbappé, le joueur de 22 ans, lui, ne veut toujours pas entendre parler d’un nouveau bail au PSG. Autant dire que son avenir ne passe plus vraiment par le club de la capitale française, mais plutôt par le Real Madrid ? C’est en tout cas la volonté de l’attaquant tricolore et de Florentino Perez, qui espère même sécuriser la signature de Mbappé dès janvier prochain, quand la star mondiale sera libre de s’engager dans n’importe quel projet en vue de l’été 2022. Pour arriver à ses fins, le président des Merengue pourra en tout cas compter sur le soutien de Karim Benzema.

« Benzema aura une nouvelle opportunité de fermer la signature de Mbappé au Real Madrid »

En effet, selon Defensacentral, KB9 va profiter du dernier rassemblement de l’année de l’équipe de France pour poursuivre son travail de sape. « Dans les prochains jours, Benzema aura une nouvelle opportunité de boucler la signature de Mbappé au Real Madrid. Benzema et Mbappé sont unis par une amitié qui s'est créée lors de l’Euro l’été dernier. Lors de la prochaine trêve internationale, Benzema et Mbappé reparleront forcément du Real Madrid », peut-on lire sur le site espagnol. Si les deux attaquants vont peut-être évoquer leurs situations en club, ils seront surtout tournés vers les deux derniers matchs qualificatifs des Bleus. Puisque face au Kazakhstan, le 13 novembre, et la Finlande, le 16 novembre, l’équipe de Didier Deschamps aura l’opportunité de valider son billet pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Une mission que le sélectionneur n'hésitera pas à rappeler à Benzema et Mbappé si le besoin en est. Quoi qu’il en soit, les deux attaquants qui vont continuer de parfaire leurs automatismes en sélection, avant peut-être de se retrouver en club dès la saison prochaine. Mais avant de penser à cela, KB9 et KM7 ont une saison à jouer avec le Real et le PSG.