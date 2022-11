PSG : Lionel Messi, la prochaine folie du mercato

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Que fera Lionel Messi après juin 2023 ? Il peut prolonger l'aventure au PSG, revenir au FC Barcelone ou découvrir la MLS et signer à l'Inter Miami. Une possibilité bien réelle pour le directeur sportif de la franchise, lequel ne tarit pas d'éloges concernant l'Argentin.

La saison 2022-2023 apparaît comme décisive dans la fin de carrière de Lionel Messi. Tout d'abord, l'Argentin essayera de conquérir la coupe du monde au Qatar, sans doute sa dernière occasion personnelle de mettre enfin la main sur ce trophée qui lui échappe, le seul. Ensuite, il tentera d'aider le PSG à conquérir sa première ligue des champions. Enfin, sa carrière en club pourrait évoluer significativement dans les prochains mois. La Pulga arrive en fin de contrat au Paris Saint-Germain en juin prochain, et il a l'embarras du choix. Il peut poursuivre l'aventure à Paris, en activant l'option d'un an mise à sa disposition par Nasser Al-Khelaifi l'an dernier. Mais, il peut aussi aller voir ailleurs et s'offrir un dernier contrat avant de tourner la page, le septuple Ballon d'Or ayant tout de même 35 ans.

A Miami, on accueille Messi les bras grands ouverts

Les deux possibilités qui s'offrent à lui, autres qu'une prolongation avec les champions de France, sont un retour au FC Barcelone, club où il a passé la majeure partie de sa carrière et qu'il a quitté en larmes, ou alors il peut découvrir les Etats-Unis et la Major League Soccer, là où tant de grands joueurs viennent tranquillement finir leur carrière. Les rumeurs insistent fortement sur un intérêt de l'Inter Miami à l'égard de Lionel Messi. La franchise de David Beckham a accueilli Gonzalo Higuain récemment et rêve de l'une des plus grandes stars de ce sport. Pour le directeur sportif de la franchise Chris Henderson, ce doux rêve peut se réaliser dans un futur proche. Il le souhaite de tout cœur en tout cas.

You're Lionel Messi, where would you choose to play next season?



🤑 PSG

🏡 Barcelona

🏖 Inter Miami pic.twitter.com/elNbKwHQcb — ESPN FC (@ESPNFC) November 3, 2022

« Je sais que Lionel Messi pourrait venir ! C'est formidable d'être en relation avec des joueurs incroyables et notre club avec. Je ne veux pas commenter quelqu'un qui ne fait pas partie de notre effectif, des spéculations et des rumeurs, mais c'est l'un des plus grands joueurs à avoir jamais pratique ce sport. Messi dans n'importe quelle équipe du monde va changer cette équipe. Je ne veux pas spéculer et parler de lui dans notre équipe, mais il change chaque ligue et chaque équipe pour laquelle il joue », s'est confié le dirigeant de l'Inter Miami sur Sky Sports Angleterre. L'Inter Miami est plus qu'optimiste dans le fait de signer Lionel Messi cet été, et la semaine passée The Athletic affirmait même que des discussions avaient déjà commencé entre les responsables du club de MLS et l'entourage de Leo Messi afin d'en savoir sur plus sur les intentions de ce dernier en fin de saison.

🚨 Lionel Messi is just 15 away from 800 Career Goals 🤯 pic.twitter.com/9q7YbnvY2C — Exclusive Messi ➐ (@ExclusiveMessi) October 29, 2022

Cependant, tout cela peut rapidement changer et les prochains mois seront déterminants pour mesurer la motivation de l'Argentin dans le football européen. La réussite ou non de ses objectifs sportifs aura une importance capitale dans son avenir en club au PSG ou ailleurs. Il y a quelques jours, Guillem Balague, journaliste espagnol et biographe de Lionel Messi, avait lui fait savoir que ce dernier se sentait vraiment bien à Paris et qu'il se pourrait bien que le numéro 30 prolonge finalement son contrat avec le club de la capitale. De quoi faire pleurer la presse sportive barcelonaise qui rêve plus que tout que Leo Messi déchire l'offre tendue par le Qatar et revienne pour une dernière danse au Barça. Un doux rêve que ne partage pas Nasser Al-Khelaifi.