PSG : Messi, une décision stupéfiante au mercato ?

En fin de contrat avec le PSG à la fin de la saison, Lionel Messi entretient toujours le flou au sujet de son avenir.

En difficulté la saison dernière, Lionel Messi a remis les pendules à l’heure au Paris Saint-Germain en s’imposant comme le joueur le plus décisif de l’équipe devant Neymar et Kylian Mbappé. En très grande forme à quelques jours de la Coupe du monde au Qatar, l’international argentin est de nouveau un joueur très convoité. Et pour preuve, le PSG souhaite prolonger le contrat de Lionel Messi, tandis que le FC Barcelone ou encore l’Inter Miami sont également sur les rangs pour accueillir La Pulga. A en croire les informations d’El Nacional, un départ du PSG n’est d’ailleurs pas impossible pour Lionel Messi alors que la tendance des dernières semaines était clairement une prolongation de contrat dans la capitale française.

Lionel Messi vers un départ du PSG ?

Le média espagnol croit savoir que Lionel Messi a d’ores et déjà pris la décision de quitter le Paris Saint-Germain à l’issue de la saison. Et pour cause, El Nacional dévoile que ce choix serait motivé par des raisons familiales puisque ses proches ont le mal de l’Espagne et ont de grosses difficultés à s’acclimater à Paris et en France. Une information qui risque de faire l’effet d’une bombe d’autant que Lionel Messi songerait carrément à mettre un terme à sa carrière européenne. En effet, ce n’est pas le FC Barcelone qui tiendrait la corde en cas de départ du PSG pour Lionel Messi mais bel et bien la Major League Soccer aux Etats-Unis. Une information à prendre avec des pincettes en attendant qu’elle trouve éventuellement confirmation en France mais qui ne manquera pas d’inquiéter les supporters et les dirigeants du PSG, qui espèrent bien voir Lionel Messi rester d’autant plus que Kylian Mbappé a lui aussi de bonnes chances de partir à la fin de la saison. Dans ce cas de figure, c’est toute l’attaque de Paris ou presque qui serait à reconstruire lors du prochain mercato estival.