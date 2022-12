PSG : Hakimi veut partir, la folle rumeur confirmée

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Ces derniers jours, l'information selon laquelle Achraf Hakimi voudrait retourner à l'Inter Milan a enflammé le mercato. Plus qu'une rumeur, il s'agit bien d'une volonté du latéral du PSG comme le confirme un suiveur régulier des Nerazzuri.

Deux ans et puis s'en va ? C'est très clairement ce que l'on peut penser de la situation d'Achraf Hakimi au PSG. Improbable il y a encore quelques semaines, un retour du latéral marocain chez les Nerazzuri est envisagé par le joueur. Ce dernier reste très attaché au club milanais où il n'a pourtant passé qu'une seule saison. Le retour de Romelu Lukaku à l'Inter a fait germer l'idée de faire pareil dans un futur proche et pourquoi pas dès l'été prochain. Le Corriere dello Sport a publié l'information cette semaine et cela ne semble pas qu'un simple fantasme de journaliste.

Hakimi et l'Inter, une histoire d'amour à l'Italienne

En effet, le média sportif romain a pu bénéficier d'une confirmation dans le dossier Hakimi. Elle est venue d'un célèbre journaliste, Pietro Guadagno, grand suiveur du club milanais pour le site FCInter 1908. Pour lui, pas de doute, Achraf Hakimi veut revenir à l'Inter Milan car il s'y sent comme chez lui. Toutefois, contrairement à Romelu Lukaku, sa situation contractuelle actuelle n'est pas aussi simple que le Belge à Chelsea l'été dernier.

🇲🇦 Hakimi est nostalgique de l'Inter: "Si je pouvais, je n'aurais aucun doute : je reviendrais.", a-t-il avoué à Lautaro.

L'envie de revenir est montée dans la tête d'Achraf, notamment avec l'exemple de Lukaku : "S'il l'a fait, pourquoi pas moi ?", s'est-il demandé. @CorSport pic.twitter.com/GDhGVv2lfx — Inter FR (@InterMilanFRA) December 8, 2022

« Ce qui est certain, c'est qu'il serait particulièrement heureux à l'Inter, car Achraf a dit à ses amis et coéquipiers qu'il n'hésiterait pas à revenir. [...] C'est un rêve pour lui et ces jours-ci, il a commencé à penser au fait que Lukaku est revenu. [...] Mais, la différence avec Lukaku, c’est que Hakimi est toujours un titulaire incontestable au PSG », indique Guadagno dans le Corriere dello Sport. Un dernier élément qui lui fait dire qu'un transfert sera compliqué à réaliser pour Achraf Hakimi, notamment vis-à-vis du PSG qui lâche difficilement ses joueurs lors du marché des transferts. Surtout lorsqu'il s'agit d'un des meilleurs amis de Kylian Mbppé.

Actuellement au Qatar, où il a marqué le penalty de la qualification du Maroc d'une incroyable Panenka contre l'Espagne, Hachraf Hakimi a l'occasion d'entrer un peu plus dans l'histoire des Lions de l'Atlas ce samedi lors d'un Portugal-Maroc succulent. Et pour peu que les dieux du football soient favorables, le Maroc et Hakimi pourraient croiser la route de la France pour une place en finale du Mondial 2022, tout cela avant de revenir ensuite au Paris Saint-Germain. Un sacré programme pour un joueur qui aura ensuite le temps de penser à son avenir en club, que ce soit du côté de la Ligue 1 et du PSG ou de la Serie A et de l'Inter.